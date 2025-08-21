“Τα Γεράκια” στο Πουλίτσι

Οπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η συμμετοχή των παιδιών έδωσε ξεχωριστή αξία στην εκδήλωση: «Τα παιδιά περπάτησαν τα μονοπάτια, γνώρισαν το τοπίο, άκουσαν ιστορίες και ήρθαν σε επαφή με τις ρίζες και την παράδοση των χωριών. Ετσι η μνήμη συνδέθηκε με τη νέα γενιά, δημιουργώντας μια γέφυρα συνέχειας και ελπίδας για το μέλλον». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους γονείς που συνόδευσαν τα παιδιά, αλλά και στα μέλη της ομάδας «Τα Γεράκια» που κατάγονται από την Πλατανόβρυση. «Με την παρουσία και τη στήριξή τους, δυναμώνουν την προσπάθεια αναγέννησης των χωριών και των αξιών που τα κρατούν ζωντανά», τονίζουν οι ίδιοι. Το μήνυμα της εκδήλωσης συνοψίζεται, όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν οι διοργανωτές: «Οταν τα παιδιά περπατούν, τα χωριά μας ξαναζούν».