Ακόμα ένα εντυπωσιακό superyacht στην Καλαμάτα

Αρκετά ήταν φέτος το καλοκαίρι τα εντυπωσιακά superyachts που πέρασαν από την Καλαμάτα.

Ένα εξ αυτών και το μήκους 72 μέτρων “Kogo”, σημαίας Μάλτας, που αυτές τις μέρες τραβάει τα βλέμματα των περαστικών στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ναυτιλιακές ιστοσελίδες, το εντυπωσιακό σκάφος ανήκει πλέον σε έναν δισεκατομμυριούχο από το Χονγκ Κονγκ και διατίθεται προς ενοικίαση ανάλογα με την περίοδο προς 600.000-700.000 ευρώ την εβδομάδα!

Παράλληλα, ακόμα παραμένουν στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Καλαμάτας το… χρυσό “Flying Fox” που διατίθεται προς 3 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, αλλά και το “Blue” του Σεΐχη Μανσούρ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, αντιπροέδρου και αναπληρωτή πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δ.Πλ.