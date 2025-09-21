“Τα Γεράκια” εξόρμησαν στην Κορομηλιά

Η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια» πραγματοποίησε την Κυριακή εξόρμηση στην Κορομηλιά του Δήμου Μεσσήνης, με τη συμμετοχή πολλών μελών και φίλων.

Μέρος της ομάδας επέλεξε να πεζοπορήσει μέχρι το εκκλησάκι που γιόρταζε στο βουνό του Καλλιγά, σε ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο που χάριζε μοναδικές εικόνες και εμπειρίες, ενώ άλλα μέλη συμμετείχαν από νωρίς στη Θεία Λειτουργία.

Οπως αναφέρεται, «η ημέρα χαρακτηρίστηκε από κατάνυξη, φιλοξενία και ζεστή ατμόσφαιρα, χάρη στη φροντίδα των κατοίκων του χωριού, του τοπικού συλλόγου και του προέδρου της Κορομηλιάς.

Η ομάδα «Τα Γεράκια» συνεχίζει τις δράσεις της με στόχο την επαφή με τη φύση, την ανάδειξη των χωριών και την ενίσχυση των δεσμών με την παράδοση και την τοπική κοινωνία».