Το “Tomorrow Tastes Mediterranean” στην Καλαμάτα: Παγκόσμιο ραντεβού μεσογειακής διατροφής

Για ένα διήμερο, η Καλαμάτα και η Μεσσηνία θα γίνουν σημείο συνάντησης επιστημόνων, πολιτικών, σεφ και επαγγελματιών της γαστρονομίας από όλο τον κόσμο. Το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μια πρωτοβουλία του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν κορυφαία ονόματα, όπως οι καθηγητές Frank Hu και Walter Willett από το Harvard, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών, ο Ramón Estruch από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, αλλά και ο Στέφανος Φωτίου από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Σημαντική θα είναι και η παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, όπως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διεθνώς αναγνωρισμένοι σεφ – μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπαξεβάνης, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, María José San Román, Joris Larigaldie, Diane Kochilas και Semsa Denizsel – θα αναδείξουν μέσα από live cooking sessions, συζητήσεις και θεματικά εργαστήρια, τον πλούτο και την καινοτομία της μεσογειακής διατροφής. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει και το event στην Αγορά της Καλαμάτας (14/10), όπου τα τοπικά προϊόντα, η παράδοση και οι μοναδικές πρώτες ύλες, θα αναδειχθούν μέσα από τις live μαγειρικές επιδείξεις των σεφ από όλη τη Μεσόγειο, τους θεματικούς σταθμούς γεύσης και τις εμπειρίες που θα βασίζονται στη φιλοσοφία και τη διαπολιτισμικότητα της μεσογειακής διατροφής. Ο Διονύσης Παπαδάτος, επικεφαλής συντονισμού δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, δήλωσε: «Η φιλοξενία του Tomorrow Tastes Mediterranean στην Καλαμάτα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε διεθνώς τη Μεσσηνία ως ζωντανό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής και να ενισχύσουμε τον διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά μας». Από την πλευρά του, ο Ramón Estruch, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής Torribera, τόνισε: «Το Tomorrow Tastes Mediterranean συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη γαστρονομική εμπειρία, την πολιτική, την περιβαλλοντική διάσταση και την παράδοση. H μεσογειακή δίαιτα επανασυστήνεται στον κόσμο, ερχόμενη από το παρελθόν για να μας δείξει τον δρόμο προς το μέλλον». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “Elite City Resort” και στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας, ενώ θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, ώστε όλες και όλοι να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν (με απαραίτητη προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής). Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το tomorrowtastesmediterranean.org/el.