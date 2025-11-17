eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025 16:43

Διακοπή νερού σε Βέργα, Μ. Μαντίνεια, Αβία και Δολούς λόγω μεγάλης βλάβης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι από το μεσημέρι της Δευτέρας στις 14:00, λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Φ500 που προκλήθηκε από συνεργείο τοποθέτησης οπτικών ινών, έχει υπάρξει διακοπή νερού στις περιοχές Βέργα και Μικρή Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας και Αβία και Δολοί του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

