Η Καλαμάτα γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού - Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της πόλης

Εκδήλωση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, την Ένωση Μεσσηνίας και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς».

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό της Καλαμάτας από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σωτήρη Βαρελά.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μια εξαντλητική ανάλυση του υφιστάμενου περιβάλλοντος του τουριστικού προορισμού και μια ολοκληρωμένη δέσμη στρατηγικών προτάσεων, δίνοντας κατεύθυνση για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του τουρισμού της Καλαμάτας. Βασιζόμενος μεταξύ άλλων στα αποτελέσματα έρευνας για το τί θέλουν κάτοικοι και επισκέπτες, ο κ. Βαρελάς εστίασε στο ότι η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα μπορεί να ακολουθήσει ένα τουριστικό μοντέλο του μέτρου και της ισορροπίας.

Ακολούθησε συζήτηση – debate με τη συμμετοχή του παραγωγού και πρόεδρου του ΣΑΣΟΕΕ Γιώργου Κατσούλη, του σεφ Στέλιου Μπαρμπέα και του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρη Καραλή. Οι ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις για τα εμπόδια αλλά και τα οφέλη και τις προοπτικές στη σύνδεση τοπικής παραγωγής και τουρισμού, με έμφαση στο παράδειγμα της σταφίδας ως εμβληματικού προϊόντος της Μεσσηνίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι συλλεκτικές τσάντες που κατασκευάστηκαν από παλιά banners εκδηλώσεων του Δήμου, προωθώντας την έννοια της κυκλικής οικονομίας και της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης.

Οι τσάντες αυτές αριθμούνται και καταγράφονται με τη χρήση blockchain, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και τον συλλεκτικό τους χαρακτήρα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση και live ολοκλήρωση της εικαστικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OTRart (Creative Europe) στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, από τους καλλιτέχνες Kabrit και Κώστα Λούζη, με τη μουσική συνοδεία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Παράλληλα, στο Ιστορικό Δημαρχείο – Εκθετήριο πραγματοποιήθηκε δράση με δοκιμή τοπικών προϊόντων και δικτύωση μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς και η πρώτη παρουσίαση της νέας πλατφόρμας καταγραφής ενδιαφέροντος συνεργασίας παραγωγών και τουριστικών επιχειρήσεων.