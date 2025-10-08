Costa Navarino: Νέες διεθνείς διακρίσεις για το Mandarin Oriental

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των αναγνωστών τού διεθνώς αναγνωρισμένου περιοδικού Condé NastTraveler, το resort αναδείχθηκε στη 2η θέση των καλύτερων resorts στην Ελλάδα στην αμερικανική έκδοση των βραβείων και στην 4η θέση στη βρετανική έκδοση. Την ίδια στιγμή, το TheSpaatMandarinOriental, CostaNavarino ανακηρύχθηκε World’sBestResortSpa, Europe’sBestResortSpa και Greece’sBestResortSpa στα WorldSpaAwards 2025.

Τα Condé NastTraveler'sReaders’ ChoiceAwards αποτελούν από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον τουρισμό. Χιλιάδες αναγνώστες των περιοδικών Condé NastTraveler σε Αμερική και Βρετανία επιβράβευσαν την αριστεία του MandarinOriental, CostaNavarino και το ανέδειξαν ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μοναδικών εμπειριών που βίωσαν κατά τη διαμονή τους.

Ο RaulLevis, GeneralManager του MandarinOriental, CostaNavarino, δήλωσε: «Η διπλή αυτή διεθνής αναγνώριση είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους επισκέπτες μας που με την ψήφο τους μας ανέδειξαν στα Condé NastTraveler’sReaders’ ChoiceAwards. Η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους αποτελούν την πιο ουσιαστική επιβράβευση για την ομάδα μας, που με πάθος και αφοσίωση προσφέρει εμπειρίες αυθεντικής φιλοξενίας και ευεξίας στη Μεσσηνία».

Τα WorldSpaAwards είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως ο κορυφαίος θεσμός αριστείας στον χώρο της ευεξίας. Οι φετινές βραβεύσεις για το TheSpaatMandarinOriental, CostaNavarino έρχονται σε συνέχεια της περσινής αναγνώρισης (World’sBestNewResortSpa 2024) και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Spa να προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν την τέχνη της ασιατικής ευεξίας με την αυθεντικότητα και τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας.

Η EllieShrimptonRing, DirectorofSpa&Wellness του MandarinOriental, CostaNavarino, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτές τις βραβεύσεις, που αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση και το πάθος ολόκληρης της ομάδας μας. Στο MandarinOriental, CostaNavarino έχουμε δημιουργήσει ένα καταφύγιο όπου οι επισκέπτες μπορούν να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, με οδηγό τη διαχρονική σοφία των ασιατικών θεραπειών και το αναζωογονητικό πνεύμα της ελληνικής κουλτούρας».

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του MandarinOriental, CostaNavarino στην αριστεία και την ολιστική προσέγγιση φιλοξενίας που συνδυάζει τη διακριτική πολυτέλεια του brand με τον φυσικό πλούτο της Μεσσηνίας.