Ταΰγετος: Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας στην κορυφή Σπανακάκι

Το Σπανακάκι βρίσκεται στην κεντρική, εμβληματική κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και αποτελεί μία από τις κορυφές του περίφημου Πενταδάχτυλου. Από εκεί, η θέα είναι μοναδική προς τους δύο νομούς —Λακωνίας και Μεσσηνίας— αλλά και προς τον ίδιο τον Ταΰγετο, καθώς ξεδιπλώνονται όλες οι κορυφές, τα φαράγγια και τα δάση του βουνού. Η διαδρομή έχει βαθμό δυσκολίας +2, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται καλή φυσική κατάσταση. Η συνολική διάρκεια πορείας υπολογίζεται σε περίπου 7 ώρες.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 6:30 το πρωί της Κυριακής από τα γραφεία του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μαρία Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο 6987521949.