Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 18:32

Ταΰγετος: Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας στην κορυφή Σπανακάκι

Ταΰγετος: Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας στην κορυφή Σπανακάκι

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας διοργανώνει την Κυριακή, ορειβατική εξόρμηση στην κορυφή Σπανακάκι του Ταϋγέτου, σε υψόμετρο 2.024 μέτρων.

Το Σπανακάκι βρίσκεται στην κεντρική, εμβληματική κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και αποτελεί μία από τις κορυφές του περίφημου Πενταδάχτυλου. Από εκεί, η θέα είναι μοναδική προς τους δύο νομούς —Λακωνίας και Μεσσηνίας— αλλά και προς τον ίδιο τον Ταΰγετο, καθώς ξεδιπλώνονται όλες οι κορυφές, τα φαράγγια και τα δάση του βουνού. Η διαδρομή έχει βαθμό δυσκολίας +2, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται καλή φυσική κατάσταση. Η συνολική διάρκεια πορείας υπολογίζεται σε περίπου 7 ώρες.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 6:30 το πρωί της Κυριακής από τα γραφεία του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μαρία Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο 6987521949.

