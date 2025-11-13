Η Jet2 συνδέει την Καλαμάτα με το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου

Ο Αερολιμένας Καλαμάτας περιλαμβάνεται στους προορισμούς που θα συνδέει από το 2026 η βρετανική αεροπορική εταιρεία Jet2 με το αεροδρόμιο Γκάτγουικ» (Gatwick) του Λονδίνου, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος πτήσεων που ανακοίνωσε σήμερα.

Η Jet2 συνδέει ήδη την Καλαμάτα με τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ, του Εδιμβούργου, του Λονδίνου (Στάνστεντ και του Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρώτη πτήση από το Gatwick θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη νέα εγκατάσταση αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο αυτόν τον αιώνα και την πρώτη μεγάλη άφιξη αερομεταφορέα αναψυχής από το 2020. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 29 προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Καλαμάτα, με μία εβδομαδιαία πτήση κάθε Τετάρτη.

Η Jet2, τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου και μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της χώρας, επεκτείνει έτσι τις δραστηριότητές της σε 14 βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας πτήσεις και πακέτα διακοπών προς προορισμούς σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Από το Gatwick θα εξυπηρετούνται επίσης οι ελληνικοί προορισμοί Κέρκυρα, Κρήτη, Κεφαλονιά, Κως, Χαλκιδική, Πρέβεζα, Ρόδος, Σκιάθος και Ζάκυνθος.

Ο στόλος που θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έξι αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων πέντε νέας γενιάς Airbus A321neo, με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂. Η επένδυση συνοδεύεται από τη δημιουργία άνω των 300 νέων θέσεων εργασίας σε πιλότους, πληρώματα, μηχανικούς και προσωπικό επίγειων υπηρεσιών.

Η νέα σύνδεση με το Λονδίνο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ροή επισκεπτών από τη βρετανική αγορά προς τη Μεσσηνία.

Θ.Λ.