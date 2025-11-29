25% κάτω οι εσωτερικές πτήσεις για Καλαμάτα

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η επιβατική κίνηση εσωτερικού στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πρώτο δεκάμηνο αποβιβάστηκαν 10.159 επιβάτες εσωτερικού, αριθμός μειωμένος κατά 25,3% σε σχέση με την περσινή περίοδο, όταν είχαν καταγραφεί 12.150 αφίξεις.

Η πτώση αυτή αποτυπώνει κυρίως τη σταθερή συρρίκνωση των πτήσεων από Αθήνα προς Καλαμάτα, που αποτελεί μαζί με τις συνδέσεις με Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο τις μόνες τακτικές γραμμές εσωτερικού για την περιοχή. Παρά τη συνολική αύξηση της εγχώριας αεροπορικής κίνησης τον ίδιο χρόνο σε αρκετούς προορισμούς, η Καλαμάτα δείχνει να ακολουθεί αντίστροφη πορεία, χωρίς σημάδια ανάκαμψης.

Με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ, ο Αερολιμένας Καλαμάτας παρουσιάζει τον δεύτερο χαμηλότερο αριθμό αφίξεων επιβατών εσωτερικού στη χώρα, ξεπερνώντας μόνο το Άκτιο. Αντίθετα, άλλα περιφερειακά αεροδρόμια με συγκρίσιμο μέγεθος ή μικρότερη τουριστική πίεση κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα επιβατικής κίνησης.

Η εικόνα αυτή εγείρει εύλογα ερωτήματα για τον ρόλο που θα έχουν η γραμμές εσωτερικού από το 2026 και μετά, όταν τη διαχείριση και λειτουργία του αεροδρομίου θα αναλάβει ο παραχωρησιούχος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη για το αν θα επιδιωχθεί ενίσχυση της εγχώριας κίνησης —είτε με αύξηση συχνοτήτων είτε με νέες συνδέσεις— ή αν θα δοθεί προτεραιότητα αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες αποτελούν και το κύριο βάρος του τουριστικού ρεύματος προς τη Μεσσηνία.

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα

Θ.Λ.