Αύξηση 23,3% των τουριστικών εισπράξεων στην Πελοπόννησο

Αύξηση 23,3% στις τουριστικές εισπράξεις κατέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εννεάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πανελλαδικά, μετά την Αττική.

Σε απόλυτες τιμές, οι τουριστικές εισπράξεις στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν κατά 71 εκατ. ευρώ, από 305 εκατ. ευρώ το 2024 σε 376 εκατ. ευρώ το 2025. Οι επισκέψεις ενισχύθηκαν κατά 97,8 χιλιάδες, καταγράφοντας άνοδο 16,3%, ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 587,4 χιλιάδες, με ποσοστιαία μεταβολή +13,2%.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Αττική παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστικών εισπράξεων τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίες τιμές, με +379 εκατ. ευρώ και +23,9%. Ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με +276 εκατ. ευρώ (+14,6%) και η Κρήτη με +248 εκατ. ευρώ (+12,1%). Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εμφάνισε το Βόρειο Αιγαίο, με πτώση 26,3%.

Στις επισκέψεις, τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη κατέγραψε η Αττική με +528 χιλιάδες (+18,4%), ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με +30,3%. Στις διανυκτερεύσεις, το Νότιο Αιγαίο ξεχώρισε με αύξηση άνω των 2,6 εκατ. (+11,8%), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση καταγράφηκε στην Ήπειρο με -34,2%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια τουριστική εικόνα με έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις, με την Πελοπόννησο να ξεχωρίζει κυρίως στο σκέλος των εσόδων. Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα: