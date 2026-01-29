Στη νότια Αχαΐα έκοψε πίτα ο “Ευκλής”

Η Αλεξάνδρα Βέλμαχου, μέλος του συλλόγου, περιγράφει: «Οι φυσιολάτρες εκδρομείς του συλλόγου μας εξορμήσαμε στη νότια Αχαΐα. Πρώτη μας στάση ήταν οι πηγές του ποταμού Λάδωνα, ένα μέρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πρόκειται για πολύ εντυπωσιακές πηγές, όπου τα νερά αναβλύζουν με μεγάλη ορμή μέσα από τη γη. Πανέμορφη φύση, πεντακάθαρα γαλάζια νερά και υπέροχο τοπίο, που προσφέρεται για πολλά φωτογραφικά κλικ. Στη συνέχεια ανεβήκαμε στον βράχο της Χελωνοσπηλιάς, για να δούμε το Ηρώο της “Ελευθερίας”, ένα ιστορικό μνημείο όπου, στις 16- 17 Μαρτίου 1821, έλαβε χώρα το πρώτο διατεταγμένο προεπαναστατικό επεισόδιο, γνωστό ως η πρώτη τουφεκιά κατά των Τούρκων από τους Χονδρογιανναίους. Κατόπιν ανηφορίσαμε προς τα Φίλια Καλαβρύτων, για να μεταβούμε στην Ι. Μ. Αγίου Αθανασίου, προκειμένου να κόψουμε την Αγιοβασιλόπιτα του εκδρομικού τμήματος μαζί με τους φίλους μας από τον Ε.Ο.Σ. Κλειτορίας. Μας υποδέχθηκε με χαρά ο μοναδικός κάτοικος της Μονής, ο μοναχός Ιωσήφ, ο οποίος μας εντυπωσίασε με την ταπεινότητα και την εγκάρδια φιλοξενία του. Πρόκειται για ένα όμορφο μοναστηριακό κτίσμα, σε ένα ήσυχο φυσικό περιβάλλον, χτισμένο στη νότια πλευρά του βουνού “Θισβέτιου” (παραφυάδα του Χελμού), σε υψόμετρο 840 μ. Κατά την παράδοση, η ίδρυσή της ανάγεται στα τέλη του 10ου αιώνα. Ο πατέρας Δημήτριος Σταθακόπουλος ευλόγησε τις πίτες και των δύο συλλόγων, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.

Τελευταία στάση ήταν η Κλειτορία, η οποία διαθέτει πολύ ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο και επισκεφθήκαμε. Είχαμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό, ξεκούραση και περιπάτους στην πλατεία και στα δρομάκια του οικισμού, έχοντας για φόντο τις κατάλευκες κορυφές του Χελμού. Επιστρέψαμε στην Καλαμάτα έχοντας συλλέξει όμορφες εικόνες και εντυπώσεις». Η δε Εύη Κόκκαλη αναφέρει: «Πήγαμε εκεί που αναβλύζουν τα νερά, εκεί που έγιναν οι πρώτες μάχες το 1821, εκεί που το λουκούμι συνδυάζεται με τον καφέ, εκεί στην Κλειτορία, κάτω από την ανάσα του Χελμού. Καλή χρονιά». Σύμφωνα με τον Σύλλογο, φέτος επιλέχθηκε η ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας, όπου το Εθνικό Πάρκο ΧελμούΒουραϊκού έχει χαρακτηριστεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.