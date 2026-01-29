Τουρισμός, γαστρονομία και βιωσιμότητα στο 4o Messinia Forum - Έρχεται τον Απρίλιο

Σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός, η γαστρονομία και η τοπική ανάπτυξη καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο και το αποτύπωμά τους, η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο, συνεργασία και κοινό όραμα αναδεικνύεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, το 4o Messinia Forum επιστρέφει δυναμικά στην Καλαμάτα από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026, αποτελώντας σημείο συνάντησης για εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών.

Για τρεις ημέρες, η Μεσσηνία θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός πολυεπίπεδου διαλόγου γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της περιοχής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η Μεσογειακή Διατροφή και η γαστρονομία, η δημιουργία αυθεντικών εμπειριών, το destination branding, καθώς και ο πολιτισμός και η συμπερίληψη. Μέσα από κεντρικές ομιλίες, διεθνή panels, εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, το Forum φιλοδοξεί να αναδείξει καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμόσιμες πολιτικές και πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η Παρασκευή 24 Απριλίου, η οποία είναι αφιερωμένη στα εγκαίνια του συμπεριληπτικού χώρου δράσεων και εκπαίδευσης «Το Βαγόνι», ενός εγχειρήματος που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό και τη γνώση. Το Σάββατο και η Κυριακή, το πρόγραμμα κορυφώνεται με θεματικές συζητήσεις, workshops και εμπειρίες που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.

Το Messinia Forum φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός χώρος ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη Μεσσηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους ομιλητές αναμένονται σύντομα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο για το αύριο της Μεσσηνίας.