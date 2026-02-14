Στάση του κρουαζιερόπλοιου «Viking Vesta» στην Καλαμάτα λόγω της κακοκαιρίας

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε εκτάκτως χθες, το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, στο πλαίσιο της 7ήμερης κρουαζιέρας “Journey of Antiquities”, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν τον ασφαλή ελλιμενισμό του στη Σικελία.

Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από τη Ρώμη (Civitavecchio) και περιλαμβάνει προορισμούς υψηλού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως η Νάπολη και η Σικελία. Ωστόσο, εξαιτίας της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του δρομολογίου και η προσέγγιση στο λιμάνι της Καλαμάτας, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή, εκτός από την περιήγηση στην Καλαμάτα, αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδρομές σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους.

Μετά την Καλαμάτα, το Viking Vesta θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του με επόμενους σταθμούς την Κρήτη, την Τουρκία και τελικό προορισμό την Αθήνα.