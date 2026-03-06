Lonely Planet: Στο γαστρονομικό επίκεντρο η Καλαμάτα - Η Πελοπόννησος στους κορυφαίους ανοιξιάτικους προορισμούς της Ευρώπης

Τη δική του λίστα με τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για ανοιξιάτικες αποδράσεις το 2026 παρουσίασε ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet, προτείνοντας συνολικά 13 προορισμούς για κάθε μήνα της άνοιξης.

Οι επιλογές καλύπτουν κάθε τύπο ταξιδιώτη: από ηλιόλουστες ακτές και νησιά μέχρι ιστορικές πόλεις και εντυπωσιακά φυσικά τοπία, με κριτήρια τον καιρό, την εμπειρία του ταξιδιώτη και τη μειωμένη τουριστική κίνηση της εποχής. Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν για τον Μάρτιο βρίσκεται και ένας ελληνικός: η Πελοπόννησος, την οποία το Lonely Planet χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο ιδανικούς προορισμούς της Ευρώπης για ταξίδι νωρίς την άνοιξη.

Οπως τονίζεται, “η χερσόνησος της Πελοποννήσου –που συχνά περιγράφεται ως σχήμα χεριού που απλώνεται στο Αιγαίο και το Ιόνιο– συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ιστορία, φύση και γαστρονομία. Παρότι διαθέτει μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας, εξακολουθεί να προσελκύει πολύ λιγότερους επισκέπτες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας”. Όπως σημειώνει το Lonely Planet, η περιοχή διαθέτει: μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, άριστα διατηρημένους αρχαιολογικούς και μεσαιωνικούς χώρους, εντυπωσιακά βουνά και φυσικά τοπία, αλλά και μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. “Ο Μάρτιος θεωρείται ιδανική περίοδος για να την επισκεφθεί κανείς, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήπιες, οι επισκέπτες λιγότεροι και οι επιλογές σε καταλύματα περισσότερες και συχνά οικονομικότερες” επισημαίνεται.

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του Lonely Planet, ορισμένα από τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κανείς στην Πελοπόννησο είναι: Η Αρχαία Ολυμπία, όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για περισσότερα από χίλια χρόνια, οι Μυκήνες, η θρυλική ακρόπολη που συνδέεται με τους μύθους του Ομήρου, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, χωρητικότητας περίπου 14.000 θεατών και γνωστό για την μοναδική ακουστική του, και η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Ακόμα, το αφιέρωμα εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με την άγρια φυσική ομορφιά και τις εξαιρετικές διαδρομές πεζοπορίας, όπως το φαράγγι του Βυρού, αλλά και τα γραφικά χωριά που διατηρούν έντονα τα στοιχεία της τοπικής παράδοσης. Στη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου, οι ταξιδιώτες μπορούν σύμφωνα με το Lonely Planet να βρουν μερικές από τις καλύτερες αμμώδεις παραλίες της χώρας, ενώ η τοπική κουζίνα αποτελεί από μόνη της έναν λόγο επίσκεψης.

Το ταξιδιωτικό αφιέρωμα μάλιστα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο φαγητό της περιοχής, ξεχωρίζοντας την Καλαμάτα, γνωστή παγκοσμίως για τις ελιές της, ενώ προϊόντα όπως η μελιτζάνα, το φρέσκο ψάρι και το μέλι πρωταγωνιστούν σε πολλά τοπικά πιάτα.

“Στην οινοποιία ξεχωρίζει η ποικιλία Αγιωργίτικο, που δίνει εξαιρετικά κόκκινα κρασιά και συνοδεύει ιδανικά την πελοποννησιακή κουζίνα” σημειώνεται, υπενθυμίζοντας το άρθρο πως εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου τα δρομολόγια των ΜΜΜ είναι πιο αραιά, γι’ αυτό συνιστάται ο έλεγχος των ωραρίων πριν την αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα στο travel.eleftheriaonline.gr.