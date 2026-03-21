Η Πελοπόννησος ανοίγει τον δρόμο για μια νέα «περιπέτεια» στον τουρισμό

Όταν ακούμε τον όρο «τουρισμός περιπέτειας», πολλοί φαντάζονται ακραίες δραστηριότητες και απαιτητικά σπορ. Στην πραγματικότητα όμως, η έννοια της «περιπέτειας» στον σύγχρονο τουρισμό είναι πολύ πιο κοντά σε μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία: την επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους ενός τόπου.

Σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία επενδύει η Πελοπόννησος, φιλοξενώντας από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026 το AdventureWEEK Peloponnese, μια διεθνή πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο τον βιωματικό και υπαίθριο τουρισμό και φιλοδοξεί να τοποθετήσει την περιοχή δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του adventure tourism.

Από τη διεθνή προβολή στη στρατηγική συνεργασία

Η διοργάνωση υλοποιείται σε στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Visit Peloponnese με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Adventure Travel Trade Association (ATTA), έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς στον χώρο του adventure και βιωματικού τουρισμού.

Η πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά διεθνώς στο πλαίσιο της World Travel Market στο Λονδίνο, της μεγαλύτερης παγκόσμιας έκθεσης τουρισμού, όπου η Πελοπόννησος προβλήθηκε ως ανερχόμενος προορισμός βιωματικών εμπειριών.

Άλλωστε, όπως είχε επισημάνει σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Regional Manager της ATTA, Μόνικα Γκρατσέρα, ο όρος «περιπέτεια» συχνά παρερμηνεύεται στην Ευρώπη.

«Οι περισσότεροι τον συνδέουν με δραστηριότητες που απαιτούν πολύ καλή φυσική κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως, για τους περισσότερους ταξιδιώτες η περιπέτεια σημαίνει απλώς να βγουν έξω, να γνωρίσουν έναν τόπο και να έρθουν σε επαφή με την τοπική κουλτούρα και τους ανθρώπους», σημείωσε.

Ο ρόλος του ΕΟΤ και το Μνημόνιο Συνεργασίας

Στην ίδια κατεύθυνση, ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, ξεκαθαρίζει ότι η στήριξη του AdventureWEEK Peloponnese αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική επιλογή και όχι μια αποσπασματική δράση προβολής.

Όπως επισημαίνει, η συνεργασία του ΕΟΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Adventure Travel Trade Association εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαφοροποίηση και αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η πρωτοβουλία, άλλωστε, εδράζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των τριών πλευρών, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής ταυτότητας της Πελοποννήσου και την ανάδειξή της ως ανερχόμενου προορισμού adventure tourism σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια διοργάνωση, αλλά για μια στοχευμένη επένδυση στην εξωστρέφεια, στην ποιότητα και στην ανάδειξη νέων τουριστικών εμπειριών», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του βιωματικού και υπαίθριου τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στον ρόλο τέτοιων δράσεων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τονίζοντας ότι ο τουρισμός εμπειρίας μπορεί να αναπτυχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή της χώρας και όχι μια συγκυριακή τάση. Σε αυτό το πλαίσιο, δράσεις όπως το Adventure Week Πελοπόννησος, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες στην ίδια θεματική που στηρίζει ο ΕΟΤ, όπως ο Διεθνής Μαραθώνιος, το Ironman, το Xterra, το Oceanman και το Pierra Creta, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλέγμα ενεργειών που επαναπροσδιορίζει το τουριστικό μας προϊόν. Ο τουρισμός εμπειρίας και περιπέτειας δεν περιορίζεται χρονικά στους θερινούς μήνες, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί πραγματικές προϋποθέσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δίνοντας ζωή σε προορισμούς και περιόδους που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ίδια δυναμική», επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ΓΓ του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος.

«Ταυτόχρονα, η αξία αυτών των δράσεων για τις τοπικές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν μιλάμε απλώς για αύξηση επισκεψιμότητας, αλλά για ποιοτική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με ενεργή συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών του τουρισμού και παραγωγών. Όπως προβλέπεται και στο Μνημόνιο, η εμπλοκή των τοπικών φορέων και η δημιουργία συνεργειών αποτελούν βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας . Τελικά, τέτοιες δράσεις συμβάλλουν σε ένα νέο, πιο βιώσιμο τουριστικό πρότυπο, που στηρίζεται στην αυθεντικότητα, στη διασύνδεση με τον τόπο και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία συνολικά», υπογραμμίζει.

Ένα διεθνές δίκτυο και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα

Η ATTA αποτελεί έναν κορυφαίο διεθνή οργανισμό στον χώρο του adventure tourism, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και ένα παγκόσμιο δίκτυο που ξεπερνά τους 30.000 επαγγελματίες του κλάδου. Ο οργανισμός συνεργάζεται θεσμικά με τον UN Tourism και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών, προτύπων βιωσιμότητας και προγραμμάτων ενδυνάμωσης των προορισμών.

Το AdventureWEEK δεν αποτελεί απλώς μια δράση προβολής, αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης προορισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που εκτείνονται σε διάστημα περίπου έξι μηνών, όπως συμβουλευτική υποστήριξη προς την τοπική αγορά, εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένα webinars, φιλοξενία διεθνών buyers και δημοσιογράφων, B2B συναντήσεις στο πλαίσιο marketplace, παραγωγή διεθνούς περιεχομένου και στοχευμένη προβολή.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Πελοπόννησος θα φιλοξενήσει 18 εξειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και 12 διεθνείς δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου που συνεργάζονται με μεγάλα διεθνή μέσα όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel + Leisure.

Peloponnese Trails και το στοίχημα της βιωσιμότητας

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η πρωτοβουλία Peloponnese Trails, ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που συνδέει φυσικά τοπία, οικισμούς και πολιτιστικά σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το δίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Περιφέρειας για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, προωθώντας έναν τύπο τουρισμού που ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υποστηρίζει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας, η πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περιοχή να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

«Η Πελοπόννησος διαθέτει όλα τα στοιχεία που αναζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες: μοναδικά φυσικά τοπία, θάλασσα και βουνό, ιστορικότητα, αυθεντικότητα, τοπική γαστρονομία και ζωντανές κοινότητες. Μέσα από δράσεις όπως το AdventureWEEK μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και να ενισχύσουμε μια βιώσιμη μορφή τουριστικής ανάπτυξης, με όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και τις αγροτικές περιοχές», σημειώνει.

Με δράσεις που συνδυάζουν βιωματικές εμπειρίες, διεθνή δικτύωση και επαγγελματική κατάρτιση της τοπικής αγοράς, το AdventureWEEK Peloponnese φιλοδοξεί να τοποθετήσει την περιοχή στον παγκόσμιο χάρτη των κορυφαίων προορισμών adventure και outdoor τουρισμού.

ΑΠΕ