Τρύπες: Ένα χωριό στο Λυκόδημο με ιστορία και ήπια επανασύνδεση με τον τόπο

Στις πλαγιές του Λυκόδημου , στη Μεσσηνία, συναντά κανείς τις Τρύπες, έναν μικρό ορεινό οικισμό που διατηρεί ζωντανά τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ζωής μέσα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον.

Σε μικρή απόσταση από το Πεταλίδι, το χωριό αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους γνωρίζουν την περιοχή και αναζητούν αυθεντικές διαδρομές στη φύση. Η σημερινή εικόνα του οικισμού αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν επηρεάσει πολλά χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Παλαιές κατοικίες, πέτρινα στοιχεία και διαδρομές που άλλοτε εξυπηρετούσαν την καθημερινότητα των κατοίκων συνθέτουν ένα τοπίο με έντονο ιστορικό αποτύπωμα. Παράλληλα, οι Τρύπες εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανούς δεσμούς με ανθρώπους που επιστρέφουν ή παραμένουν συνδεδεμένοι με τον τόπο, μέσα από προσωπικές και οικογενειακές αναφορές. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη της περιοχής και στην ενίσχυση της επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πεζοπορική βιωματική ομάδα Τα Γεράκια υλοποιεί δράσεις στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση στη γνωριμία με τα μονοπάτια, την τοπική ιστορία και την εμπειρία του τοπίου μέσα από συλλογικές δραστηριότητες. Μέσα από τέτοιες ενέργειες, οι Τρύπες παραμένουν ενεργά παρούσες στον χάρτη της Μεσσηνίας ως ένας οικισμός που διατηρεί τη φυσιογνωμία του, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέεται με σύγχρονες μορφές ήπιας δραστηριότητας και επισκεψιμότητας. Σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του χωριού έχει και το φωτογραφικό έργο του Μάριου Κοντοδημου μέλους της ομάδας, το οποίο αποτυπώνει με ευαισθησία την εικόνα και την ατμόσφαιρα της περιοχής. Το υλικό αυτό διαχέεται μέσω ψηφιακών μέσων, κοινωνικών δικτύων και σχετικών ιστοσελίδων, ενισχύοντας την προβολή των Τρυπών σε ένα ευρύτερο κοινό.

Γιάννης Λάσκαρης, μέλος της ομάδας “Τα Γεράκια”