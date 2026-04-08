Ανοίγει σήμερα η Navarino Agora

Στο επίκεντρο της φετινής λειτουργίας βρίσκεται η ενίσχυση της εμπειρίας για όλες τις ηλικίες. Ξεχωρίζει το PLAYMOBIL Kids PlayPark, ένας νέος διαδραστικός χώρος με αναφορές στην Οδύσσεια, όπου τα παιδιά θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με φιγούρες και σκηνικά εμπνευσμένα από τον μύθο, δημιουργώντας τις δικές τους ιστορίες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας .

Στο σκέλος της αγοράς και της εστίασης, η Navarino Agora ενισχύεται με νέες προτάσεις. Το concept store Katsika μεταφέρει από την Τήνο μια συλλογή με ethnic-boho χαρακτήρα, ενώ στη γαστρονομία προστίθενται επιλογές street food και casual dining. Το Monolith Burger προτείνει burgers με ποιοτικές πρώτες ύλες και χορτοφαγικές επιλογές, το Tsikna δίνει σύγχρονη εκδοχή στο ελληνικό σουβλάκι και το Berytus εισάγει στοιχεία λιβανέζικης κουζίνας. Παράλληλα, το Chillbox προσφέρει frozen yogurt και waffle με δυνατότητα επιλογών, ενώ το Guacana συνδυάζει περουβιανές γεύσεις με sushi και cocktails. Την εικόνα συμπληρώνουν αναβαθμισμένα μενού στα Barbounaki, Santorre, Kostarelos και Cellier Wine Bar.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων ξεκινά με τις δράσεις για το Πάσχα (10–12 Απριλίου), με στολισμό και περιφορά Επιταφίου, βιωματικά εργαστήρια για κουλούρια και τσουρέκια, δημιουργία φαναριών και κορύφωση το βράδυ της Ανάστασης με πυροτεχνήματα. Την Κυριακή του Πάσχα θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με swing διάθεση .

Ακολουθεί το Boho Beats & Blooms Festival (1–3 Μαΐου), με δημιουργικά εργαστήρια, λουλούδια και μουσική, που θα κορυφωθεί με live εμφάνιση του Monsieur Minimal. Στις 30 και 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το Messinian Jazz Festival, με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, όπως οι Κωστής Χριστοδούλου, Gianluca Petrella, Irene Reig και The Jazz Police.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα ακολουθήσουν οι Gazarte Nights (Ιούνιος – Αύγουστος) με συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως οι Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας και The Swingin’ Cats, ενώ οι Candlelit Full Moon Nights (29–30 Ιουλίου και 28–29 Αυγούστου) θα συνδυάσουν μουσική και πανσέληνο, με αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι και έργα του Vivaldi.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης StandUp Comedy Nights με καλλιτέχνες όπως ο Λάμπρος Φισφής και ο Γιώργος Χατζηπαύλου, καθώς και το Messinia Terroirs Wine Festival (28–30 Αυγούστου), που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά με γευσιγνωσίες, συζητήσεις και μουσικές εκδηλώσεις.

Συνολικά, στη Navarino Agora λειτουργούν περισσότερα από 20 καταστήματα με είδη ένδυσης, υπόδησης, κοσμήματα, προϊόντα ομορφιάς και αντικείμενα για το σπίτι, καθώς και υπηρεσίες, θερινό σινεμά και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, διαμορφώνοντας έναν πολυθεματικό χώρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αγορών .

Η φετινή επανεκκίνηση της Navarino Agora επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για επισκέπτες και κατοίκους της Μεσσηνίας, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλη τη διάρκεια της σεζόν.