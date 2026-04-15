eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 17:15

Γράφτηκε από την

Ο Ορειβατικός στο δάσος της Φολόης

Ανοιξιάτικη πεζοπορία στο δάσος της Φολόης θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 19 Απριλίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δρυοδάση των Βαλκανίων και από τα πιο εντυπωσιακότερα δάση της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα εξόρμηση στο φαράγγι των Κενταύρων, έναν κρυμμένο φυσικό θησαυρό με πλούσια βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Ο βαθμός δυσκολίας είναι: 1+ (εύκολο, κατάλληλο για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση) και η απόσταση πορείας: 11 χλμ. Ώρες πορείας: 4.00 +/-. Η αναχώρηση θα γίνει από τα εντευκτήρια του Συλλόγου στις 7 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6979104433 (Νατάσα Μπίρου).

Κατηγορία Τουρισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις