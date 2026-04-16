Mandarin Oriental, Costa Navarino και LINE Athens: Επαναπροσδιορίζουν την τέχνη του fine drinking

Tη συνεργασία του με το LINE Athens, ένα από τα κορυφαία bars παγκοσμίως, το οποίο κατατάσσεται στο Νο. 8 των World’s 50 Best Bars, ανακοίνωσε το Mandarin Oriental, Costa Navarino, παρουσιάζοντας μια νέα, εκλεπτυσμένη προσέγγιση στο fine drinking.

Με επίκεντρο το Three Admirals Lounge, η συνεργασία αυτή εισάγει μια εμπειρία που διακρίνεται για την απόλυτη ακρίβεια, την ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα και, πάνω απ’ όλα, τη συνειδητή δημιουργία. Ενώνοντας δύο brands με κοινή φιλοσοφία, η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί μια υπέρβαση του αναμενόμενου, υιοθετώντας μια πιο στοχαστική προσέγγιση στη φιλοξενία. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αληθινή πολυτέλεια δεν έγκειται στην υπερβολή, αλλά στη σαφήνεια, εκεί όπου κάθε λεπτομέρεια έχει λόγο ύπαρξης και κάθε στοιχείο συνθέτει ένα αρμονικό σύνολο.

Με τίτλο «The Journey of Ambrosia x The Art of Drinking», το concept αντλεί έμπνευση από την αρχαία αμβροσία ως σύμβολο μεταμόρφωσης και ανάτασης, αποδίδοντάς τη μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόλαυση ενός cocktail υπερβαίνει τη στιγμιαία εμπειρία, μετατρέπεται σε μια εξελισσόμενη, αθόρυβα καθηλωτική ιεροτελεστία που προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια ουσιαστική σύνδεση με κάθε στάδιό της.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η ξεχωριστή φιλοσοφία του LINE Athens, η λεγόμενη «μέθοδος της αναρχίας», μια δημιουργική προσέγγιση που αμφισβητεί τις συμβάσεις, απομακρύνει το περιττό και επαναπροσδιορίζει τη γεύση με απόλυτη προσήλωση.

Η φιλοσοφία αυτή διαπερνά κάθε πτυχή της εμπειρίας: οι πρώτες ύλες αντιμετωπίζονται με σεβασμό, η βιωσιμότητα αποτελεί βασική αρχή και κάθε δημιουργία χαρακτηρίζεται από ισορροπία και καθαρότητα. Το μενού έχει σχεδιαστεί ως μια γευστική διαδρομή, μέσα από δύο διακριτά κεφάλαια που γεφυρώνουν τις ανατολικές επιρροές με το μεσσηνιακό τοπίο, με κάθε cocktail να αποτυπώνει έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη του fine drinking.

Ανάμεσα στις εμβληματικές δημιουργίες ξεχωρίζουν η Yuzu Margarita, όπου το ιαπωνικό yuzu συνδυάζεται αρμονικά με λευκή τεκίλα και sake, καθώς και το Eastern Negroni, μια πολυεπίπεδη επανερμηνεία που ισορροπεί την πικράδα με κρασί από δαμάσκηνο και ρύζι jasmine. Από το μεσσηνιακό κεφάλαιο, το Admiral’s Wet Martini προσφέρει ένα έντονα θαλασσινό προφίλ, συνδυάζοντας gin με ελαιόλαδο και ρετσίνα παλαιωμένη σε αμφορέα, ενώ το Kalamata Olive Spritz προτείνει μια πιο ανάλαφρη εκδοχή, ενώνοντας το μεσσηνιακό λευκό κρασί με τη χαρακτηριστική γεύση της ελιάς Καλαμών.

Κάθε cocktail αφηγείται μια ιστορία τόπου, εποχικότητας και μεταμόρφωσης. Τα συστατικά επιλέγονται με προσοχή, αξιοποιούνται με σεβασμό και επαναπροσδιορίζονται μέσα από μια συνειδητή δημιουργική διαδικασία που τιμά τόσο τη φύση όσο και την τέχνη της σύνθεσης. Κάθε στοιχείο ενσωματώνεται με φροντίδα στη συνολική εμπειρία. Στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Costa Navarino, η εμπειρία ξεδιπλώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πιο ανάλαφρες και άμεσες εκφράσεις δίνουν τη θέση τους σε βαθύτερες, πιο σύνθετες συνθέσεις όσο πλησιάζει το βράδυ, δημιουργώντας μια φυσική ροή που αντανακλά τη διάθεση και το τοπίο. Κάθε cocktail διαμορφώνεται από το πλαίσιο του, εποχικό, τοπικό και ουσιαστικά εκφραστικό, προσφέροντας μια σύγχρονη ερμηνεία του τόπου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, το Mandarin Oriental, Costa Navarino εισάγει έναν νέο ρυθμό στο fine drinking: έναν ρυθμό συνειδητό, εκλεπτυσμένο και ουσιαστικό. Μια εμπειρία που υπερβαίνει τα συνηθισμένα, μετατρέποντας κάθε cocktail σε μια ζωντανή, σύγχρονη ιεροτελεστία.