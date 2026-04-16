Παραδείσια – Αγία Τριάδα – Μαυρόλιμνα & Χράνοι Αρκαδίας - Αφιέρωμα και εξόρμηση από την ομάδα «Τα Γεράκια»

Σε έναν τόπο όπου η φύση και η μνήμη συνυπάρχουν αρμονικά, η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια» θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή εξόρμηση στην καρδιά της Αρκαδίας, αναδεικνύοντας διαδρομές και σημεία που αξίζουν να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό ενώ παράλληλα προβάλλει ψηφιακά τον τόπο.

Οπως τονίζεται από την ομάδα: “Ένα γραφικό χωριό πολύ κοντά στη Μεγαλόπολη, τα Παραδείσια αποτελούν ιδανικό προορισμό για αναψυχή και ήπια πεζοπορία. Σημείο εκκίνησης της διαδρομής είναι η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ένας προσεγμένος και φιλόξενος χώρος που λειτουργεί ως φυσικό σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη. Από εκεί, ο περιηγητής μπορεί να κατευθυνθεί προς τη Μαυρόλιμνα - μια ειδυλλιακή τοποθεσία όπου τα τρεχούμενα νερά και το παρθένο φυσικό περιβάλλον δημιουργούν ένα σκηνικό ηρεμίας και ευδαιμονίας. Πρόκειται για μια διαδρομή που δεν απαιτεί ένταση, αλλά προσφέρει ουσιαστική επαφή με τη φύση.

ΧΡΑΝΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Δεν είναι όλα τα ταξίδια για να φτάσεις κάπου. Κάποια είναι για να σταματήσεις. Χτισμένοι αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 500–550 μέτρων, οι Χράνοι στέκονται ήσυχα ανάμεσα σε βουνά και πυκνή φύση. Αποτελούν ένα φυσικό πέρασμα ανάμεσα στην Αρκαδία και τη Μεσσηνία - έναν τόπο που άλλοτε ένωνε ανθρώπους με τον ήχο του τρένου και σήμερα τους ενώνει με τη σιωπή και την απλότητα. Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου - Καλαμάτας διασχίζει το χωριό σαν μια ανοιχτή γραμμή ζωής. Εκεί που κάποτε κινούνταν βαγόνια, σήμερα περπατούν άνθρωποι. Όχι βιαστικά, αλλά με ρυθμό που επιτρέπει την παρατήρηση και τη σύνδεση. Η διαδρομή είναι ήπια και ξεκούραστη - μια εμπειρία που δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε ανάσες, εικόνες και μικρές παύσεις που αποκτούν νόημα.

Οι Χράνοι δεν επιδιώκουν να εντυπωσιάσουν. Δεν έχουν φασαρία. Προσφέρουν όμως κάτι πιο ουσιαστικό: χώρο για να υπάρξεις. Έναν καφέ που πίνεται αργά, με θέα το βουνό. Ένα φαγητό αυθεντικό, με μυρωδιά σπιτική. Μια αίσθηση ότι ο χρόνος δεν χάθηκε — απλώς ηρέμησε”. Φωτογραφικό υλικό και κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα sites.google.com/view/xranoiparadeisia και σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης στο facebook ενώ σύντομα (26 Απριλίου) θα πραγματοποιηθεί σημαντική δράση που θα συνδυάζει πεζοπορία και αναψυχή.