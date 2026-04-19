Καλαμάτα: Τουριστικό τρενάκι όλο το χρόνο

Η επιτυχία του τουριστικού τρένου στην Καλαμάτα την περίοδο των Χριστουγέννων δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για μια εποχική «ατραξιόν», αλλά για ένα μέσο με σταθερή απήχηση και προοπτική.

Η διερεύνηση λειτουργίας του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς μπορεί να ενισχύσει την τουριστική εμπειρία και να δώσει ζωντάνια στην πόλη πέρα από τις περιόδους αιχμής.

Ένα τέτοιο εγχείρημα, αν οργανωθεί σωστά, μπορεί να λειτουργήσει ως ήπια μορφή μετακίνησης, να συνδέσει σημεία ενδιαφέροντος και να προσφέρει μια εναλλακτική, πιο φιλική προς τον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο, εικόνα της πόλης.

Μιλώντας στην «Ε» ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Θανάσης Πατικόπουλος, είχε αναφέρει πως κατά μέσο όρο χρησιμοποίησαν το τρενάκι 800 επιβάτες ημερησίως σε διάστημα 13 ημερών τα Χριστούγεννα, με το καλοκαιρινό δρομολόγιο που έχει δρομολογηθεί να αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον.