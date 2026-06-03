Kύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση των Αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο – Συνελήφθησαν 13 άτομα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες, σήμερα Τετάρτη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζονται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέλη της όποιας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Oι συλληφθέντες από την περιοχή του Αγρινίου κρατήθηκαν για λίγη ώρα στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αναχωρήσει για την Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις από τους συλληφθέντες είναι από περιοχή της Κοζάνης. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Πηγή: ertnews.gr