Καλαμάτα: Μεγάλη ανταπόκριση για το τουριστικό τρενάκι - Ετοιμάζεται πρόταση για νέες περιηγητικές διαδρομές

Ανέλπιστα μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού για το τουριστικό τρενάκι της Καλαμάτας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτοβουλία για την άφιξή του την εορταστική περίοδο ήταν -εκ του αποτελέσματος- απολύτως επιτυχημένη.

Το αγκάλιασμα από ντόπιους και επισκέπτες έδειξε πόσο είχε λείψει αυτός ο τρόπος μετακίνησης για την πόλη, με την καλοκαιρινή διαδρομή που έχει δρομολογηθεί να αναμένεται με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και του φορέα Open Top Bus Hellas, που υπέβαλε το σχετικό αίτημα για τις διαδρομές, ενώ η αρχική πρόταση έγινε από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μιλώντας στην «Ε» ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Θανάσης Πατικόπουλος, ανέφερε πως κατά μέσο όρο χρησιμοποίησαν το τρενάκι 800 επιβάτες ημερησίως σε διάστημα 13 ημερών, προερχόμενοι στο μεγαλύτερο ποσοστό από μικρότερες ηλικίες. Με δεδομένη έτσι τη ζήτηση, ο ίδιος γνωστοποίησε τις προθέσεις του για μια πρόταση προς τον Δήμο για μια περιηγητική διαδρομή πριν την έναρξη της θερινής σεζόν -σε πρώτη φάση, ενδεχομένως τα Σαββατοκύριακα, ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν μέσω αυτής κομβικά σημεία της πόλης. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα τον ναό της Υπαπαντής, το Κάστρο, την Παλιά Αγορά, τους Αγίους Αποστόλους, τη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» κ.ά., υπενθυμίζοντας ότι τα διήμερα αυτά η Καλαμάτα έχει σημαντική επισκεψιμότητα μέσω τουριστικών λεωφορείων, με τον κόσμο να αναζητά αποδεδειγμένα τέτοιου είδους εμπειρίες.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο κ. Πατικόπουλος εκτίμησε πως οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να αφορούν την προβολή της πόλης συνολικά, σε συνδυασμό με μια προφορική - μίνι ξενάγηση. Παράλληλα, μετέφερε τις εντυπώσεις ντόπιων από την εορταστική περίοδο, οι οποίες είχαν να κάνουν με την περιήγηση στην πόλη από άλλη οπτική γωνία, μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τις φωνές που προέκυψαν στο διαδίκτυο πριν την έλευση του τουριστικού τρένου σχετικά με πιθανή προσκόλληση της κίνησης, ο ίδιος σχολίασε πως στην πράξη δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο, με την εξέλιξη αυτή να δείχνει πως μελλοντικά δρομολόγια μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μέρος της Καλαμάτας, με βάση και την ταχύτητα του τρένου που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια της πόλης, δίχως να κάνει στάσεις.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η πόλη διαθέτει περιφερειακούς δρόμους, όπως την Κρήτης και τη Βασ. Γεωργίου, οπότε δεν είναι επιτακτική ανάγκη τα Ι.Χ. να περνούν από τη Ναυαρίνου ή την Αριστομένους, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο -και- την μετακίνηση των ΜΜΜ.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Την εισήγηση για τη δημιουργία νέας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου, ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2025 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η απόφαση αφορά την 3η θερινή διαδρομή, με αφετηρία την οδό Ακρίτα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία είχε ως αντικείμενο τη ρύθμιση αφετηριών και τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων για τη βατότητα των οδών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαδρομών, εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η λειτουργία του τουριστικού τρένου στην ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία της Ναυαρίνου τους θερινούς μήνες. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε πως το δρομολόγιο θα ξεκινάει από την Ακρίτα, μεταξύ της Κορώνης και της Σανταρόζα, θα φτάνει στον κόμβο “Φωτεινή” και θα επιστρέφει. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης πρότεινε αφετηρία να οριστεί η πλατεία του Τελωνείου, το δρομολόγιο να ακολουθεί την παραλιακή και κατά την επιστροφή να στρίβει στην Κρήτης, ώστε να μην προκύψει κυκλοφοριακή “κόλαση”. Ο κ. Κουτραφούρης ξεκαθάρισε πως η θερινή διαδρομή προέρχεται από πρόταση της εταιρείας, ελέγχοντας η αρμόδια υπηρεσία τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης του δρομολογίου, σε δεύτερο χρόνο, εφόσον χρειαστεί.

Η ανταπόκριση πάντως αυτή, πέρα από την επιτυχία μιας εορταστικής δράσης, αναδεικνύει και μια ευρύτερη τάση: την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας να επανασυνδεθεί με τη σιδηροδρομική μετακίνηση. Η εικόνα εκατοντάδων επιβατών καθημερινά δείχνει πως η Καλαμάτα όχι μόνο θυμάται τον σιδηρόδρομο, αλλά φαίνεται έτοιμη να στηρίξει και την επαναλειτουργία του σε πιο ουσιαστικό επίπεδο στο μέλλον.