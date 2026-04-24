Η Καλαμάτα στο επίκεντρο του γαστρονομικού και τουριστικού διαλόγου - Το 4ο Messinia Forum ανοίγει τις "πύλες" του

Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

Το φετινό πρόγραμμα του Messinia Forum ξεχωρίζει για τον πολυδιάστατο και διεθνή του χαρακτήρα, φιλοξενώντας περισσότερους από 40 κορυφαίους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πρώτη φορά, το συνέδριο αποκτά διεθνή διάσταση, υποδεχόμενο εκπροσώπους από σημαντικούς οργανισμούς όπως το Basque Culinary Center (Ισπανία), το University of Gastronomic Sciences στο Pollenzo (Ιταλία), καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη από τους Οργανισμούς Τουρισμού της Μάλτας και το European Network of Accessible Tourism. Κεντρικό άξονα αποτελεί η θεματική «Γαστρονομία & DNA», με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική ταυτότητα.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες, ο πρόεδρος του ΣΕΜ Γιάννης Κολοβός σημείωσε πως κατά τη διάρκεια του διημέρου θα συζητηθούν πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι Μεσσήνιοι επιχειρηματίες, προσαρμόζοντάς τες στα δικά τους δεδομένα, ώστε η περιοχή να πετύχει έναν βιώσιμο τουρισμό 365 ημερών. Ο ίδιος στάθηκε στο στοίχημα της ομάδας του Forum να δημιουργηθεί ένα μεγάλο τραπέζι διαλόγου με φορείς, συλλόγους και ανθρώπους του χώρου για την επόμενη μέρα, εστιάζοντας στη μοναδικότητα, στην εμπειρία και στην αυθεντικότητα που πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα με την εξέλιξη. Ο κ. Κολοβός απηύθυνε κάλεσμα στο κοινό να δώσει παρών, απολαμβάνοντας το πλούσιο ενημερωτικό και γαστρονομικό πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί, μεταξύ άλλων τη δράση «Γίδα βραστή: μνήμη και μοίρασμα». Ο επιχειρηματίας και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας Σπύρος Αντωνόπουλος σημείωσε πως κεντρικός σκοπός του Forum είναι η ανάδειξη του τόπου, και η οργάνωσή του σε καλύτερο επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως ο ερχομός ανθρώπων στην Καλαμάτα που έχουν δουλέψει πολύ στο αντικείμενο τους, μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες. Ο ίδιος σχολίασε πως η διοργάνωση αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει έμμεσα και άμεσα, όντας ένας καλός τρόπος ώστε να γνωρίσει την περιοχή όλη η χώρα αλλά και μια αφορμή για να διαπιστώσει η Μεσσηνία τί γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη, προκειμένου όλοι οι τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση να γίνουν καλύτεροι. Εκπροσωπώντας την πλατφόρμα “Experienceskalamata”, ο Λάμπρος Αθανασάς από την Alfa Marine πρόσθεσε πως η επαφή του κοινού με τους ανθρώπους του Forum θα είναι μια καλή αφορμή ώστε να γίνουν γνωστές οι νέες τάσεις στο παγκόσμιο στερέωμα, σημειώνοντας την σημασία της συμμετοχής στα σεμινάρια και στα διαδραστικά workshops που θα λάβουν χώρα. Ο ίδιος επεσήμανε πως καλό είναι όλοι με έναν τρόπο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής και να γίνουν πρεσβευτές του τόπου, της κουλτούρας και της ποιότητας που βγαίνει προς τα έξω. Το Forum τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των 6 Δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως ο κορυφαίος αναπτυξιακός δίαυλος της Νότιας Πελοποννήσου.

ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ CHEF ΣΤΟ MESSINIA FORUM

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις από τοπικούς μάγειρες, οι οποίοι θα αναδείξουν τη μεσσηνιακή κουζίνα μέσα από απλές και αυθεντικές συνταγές. Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Πέτρος Βρυώνης, Γεωργία Κουτσούκου, Λεωνίδας Κυριακόπουλος, Νικήτας Μπατσικούρας, Στέλιος Ραπτέας, Μάνος Φωτόπουλος και Χρήστος Χρονόπουλος, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη έκφραση της τοπικής γαστρονομίας. Μέσα από τη συμμετοχή των τοπικών παραγωγών και των μαγείρων, η Μεσσηνία παρουσιάζεται όχι μόνο ως τόπος προορισμού, αλλά ως τόπος εμπειρίας.