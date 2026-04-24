Επιβράδυνση ξενοδοχειακής δυναμικότητας στη Μεσσηνία: Εξανεμίζεται η δυναμική σε τουριστικές επενδύσεις

Εξανεμίζεται η δυναμική που πρόσθεσαν οι επενδύσεις της Costa Navarino στη Μεσσηνία, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας διετίας δείχνουν καθαρή επιβράδυνση της αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας, με ρυθμούς πλέον πολύ κοντά στους αντίστοιχους της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Μεσσηνία την περίοδο 2006–2016 καταγράφεται αύξηση 49,5%, ενώ την περίοδο 2016–2024 η άνοδος περιορίζεται στο 19,3%. Η ουσιαστική αλλαγή εντοπίζεται στην τελευταία διετία. Από το 2024 στο 2025 η αύξηση περιορίζεται σε μόλις 111 κλίνες ή 0,9%.

Η μεγάλη εικόνα της εικοσαετίας παραμένει ισχυρά ανοδική. Η Μεσσηνία αυξάνει τη συνολική της δυναμικότητα από 6.824 κλίνες το 2006 σε 12.280 το 2025, δηλαδή κατά 5.456 κλίνες ή 80%. Στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα αυξάνει τη συνολική δυναμικότητα από 693.252 σε 902.328 κλίνες, δηλαδή κατά 209.076 κλίνες ή 30,2%. Με άλλα λόγια, η Μεσσηνία κινείται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά από σαφώς χαμηλότερη αφετηρία.

Σε απόλυτους αριθμούς η εικόνα γίνεται πιο ψύχραιμη. Από τις 209.076 επιπλέον κλίνες που προστίθενται στην Ελλάδα στην εικοσαετία, οι 5.456 βρίσκονται στη Μεσσηνία. Αυτό σημαίνει ότι η Μεσσηνία καλύπτει περίπου το 2,6% της εθνικής αύξησης. Η ποσοστιαία της επίδοση είναι υψηλή, το εθνικό της βάρος όμως παραμένει περιορισμένο.

Η ουσία βρίσκεται στη σύνθεση της αύξησης. Στη Μεσσηνία τα 5άστερα εκτοξεύονται από 497 κλίνες το 2006 στις 4.528 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 811,1%. Τα 4άστερα αυξάνονται επίσης έντονα, κατά 139,6%. Αντίθετα, τα 2άστερα μειώνονται κατά 11,7%, ενώ τα 3άστερα αυξάνονται οριακά κατά 14,4% σε βάθος εικοσαετίας. Η μεταβολή αυτή δείχνει καθαρά ότι η ανάπτυξη της Μεσσηνίας δεν ήταν οριζόντια. Ήταν κυρίως αναβάθμιση προς τις υψηλές κατηγορίες.

Αυτό είναι το αποτύπωμα της Costa Navarino στον Ρωμανό και στη Γιάλοβα. Η μεγάλη επένδυση δεν πρόσθεσε απλώς όγκο. Άλλαξε τη δομή του τοπικού ξενοδοχειακού προϊόντος. Η Μεσσηνία μετακινήθηκε από μια σύνθεση όπου κυριαρχούσαν οι μεσαίες και χαμηλότερες κατηγορίες, σε μια αγορά όπου τα 5άστερα είναι πλέον η ισχυρότερη κατηγορία.

Η σύγκριση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει ακόμη πιο καθαρά την ιδιαιτερότητα της Μεσσηνίας. Στην προσαρμοσμένη διοικητική βάση, η Περιφέρεια αυξάνει τη συνολική δυναμικότητα από 32.695 κλίνες το 2006 σε 41.261 το 2025, δηλαδή κατά 26,2%. Πρόκειται για ποσοστό πολύ κοντά στο 30,2% της χώρας, αλλά πολύ χαμηλότερο από το 80% της Μεσσηνίας. Η διαφορά δεν είναι λεπτομέρεια. Δείχνει ότι η Μεσσηνία λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός της ποιοτικής αναδιάρθρωσης μέσα στην Περιφέρεια.

Και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πάντως, ακολουθεί το ίδιο βασικό υπόδειγμα μετασχηματισμού, αν και με ηπιότερη ένταση. Τα 5άστερα αυξάνονται κατά 1.563,9% και τα 4άστερα κατά 102,8%, ενώ οι κλίνες στα 2άστερα μειώνονται κατά 51,1% και στα 1άστερα κατά 37,6%. Η αναβάθμιση είναι εμφανής, αλλά στην περίπτωση της Μεσσηνίας αποκτά σαφώς μεγαλύτερη ένταση και βαρύτητα.

Η κρίσιμη παρατήρηση, όμως, βρίσκεται όχι στην εικοσαετία αλλά στην τελευταία διετία. Από το 2024 στο 2025 η Μεσσηνία αυξάνει τη συνολική της δυναμικότητα μόλις κατά 111 κλίνες ή 0,9%. Στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα αυξάνει τη δική της κατά 7.474 κλίνες ή 0,8%, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 332 κλίνες ή 0,8%. Εδώ ακριβώς φαίνεται ότι η δυναμική που έδωσαν οι μεγάλες επενδύσεις έχει πλέον εξασθενήσει αισθητά. Οι ρυθμοί σχεδόν ταυτίζονται με τους εθνικούς και περιφερειακούς.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στη σύνθεση της πρόσφατης μεταβολής. Στη Μεσσηνία, μέσα στη διετία 2024–2025, οι 5άστερες κλίνες αυξάνονται κατά 443, αλλά οι 4άστερες μειώνονται κατά 355. Οι 3άστερες αυξάνονται μόλις κατά 20, οι 2άστερες κατά 3 και οι 1άστερες μένουν αμετάβλητες. Δεν υπάρχει πια η εκρηκτική διεύρυνση των προηγούμενων περιόδων. Υπάρχει οριακή προσαρμογή.

Σε εθνικό επίπεδο, την ίδια διετία, η αύξηση συγκεντρώνεται αποκλειστικά σχεδόν στα 5άστερα και 4άστερα, ενώ οι 3άστερες, 2άστερες και 1άστερες κλίνες υποχωρούν. Δηλαδή και η χώρα συνολικά συνεχίζει να αναβαθμίζεται ποιοτικά, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από εκείνους που παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο.

Το συμπέρασμα είναι καθαρό. Η Costa Navarino άλλαξε τη Μεσσηνία, κυρίως ανεβάζοντας απότομα το βάρος των υψηλών κατηγοριών και μετατοπίζοντας συνολικά το τουριστικό προϊόν. Αυτή η φάση, όμως, δείχνει να έχει κλείσει. Τα στοιχεία του 2024 και του 2025 δεν παραπέμπουν σε νέα έκρηξη. Παραπέμπουν σε αγορά που έχει ήδη απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της ώθησης και περνά σε πιο ώριμη φάση σταθεροποίησης.