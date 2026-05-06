Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας: Πεζοπορική εξόρμηση από Αρχαία Μεσσήνη προς Μαγγανιακό

Πεζοπορική εξόρμηση από την Αρχαία Μεσσήνη, το Ανδρομονάστηρο έως το Μαγγανιακό διοργανώνει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Η διαδρομή αποτελεί μέρος του Messinian Trail, ενός δικτύου μονοπατιών που έχει αναδειχθεί και συντηρείται από τη ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η πορεία έχει βαθμό δυσκολίας 1, χαρακτηρίζεται δηλαδή εύκολη και είναι κατάλληλη για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση. Η συνολική διάρκειά της εκτιμάται σε 4,5 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων στάσεων. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από τα γραφεία του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας στις 7.30 το πρωί. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κατερίνα Μωραγιάννη στο τηλέφωνο 6934192954 (απογευματινές ώρες).