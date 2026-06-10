Πεζοπορία Ορειβατικού στην περιοχή του Διαβολιτσίου

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων της διοργάνωσης «Ανδάνειος Δρόμος», θα συμμετάσχει την Κυριακή σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πεζοπορική διαδρομή στην περιοχή του Διαβολιτσίου, συνδυάζοντας τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό.

Μετά το πέρας της πεζοπορίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδήλωση με δρώμενο αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πενταετούς επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Η πορεία έχει βαθμό δυσκολίας 1, είναι κατάλληλη για όλους και έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες, με αναχώρηση από τα γραφεία του συλλόγου στις 7.30 π.μ. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Αγγελική Τζαβάρα (6996405594).