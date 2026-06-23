Προβολή της Πελοποννήσου σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Μεγάλη προβολή σε κορυφαία γαλλικά μέσα ενημέρωσης εξασφάλισε η Πελοπόννησος μέσα από δημοσιογραφικά ταξίδια (press trips) που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, με αφιερώματα που αναδεικνύουν τον φυσιολατρικό, πολιτιστικό και οινικό πλούτο της περιοχής.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το εκτενές ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Le Monde για την περιοχή του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία. Το αφιέρωμα παρουσιάζει τις δυνατότητες της περιοχής για πεζοπορία, ευεξία, φυσιολατρικές δραστηριότητες και βιώσιμο τουρισμό, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «χαμένο παράδεισο» που αξίζει να ανακαλυφθεί ξανά. Το ταξίδι της δημοσιογράφου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παράλληλα, το εξειδικευμένο γαλλικό περιοδικό Racines δημοσίευσε τετρασέλιδο αφιέρωμα στην οινική παράδοση της Κορινθίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας. Το άρθρο αναδεικνύει τις γηγενείς ποικιλίες, τα οινοποιεία της περιοχής και τα τοπικά προϊόντα, προβάλλοντας την Πελοπόννησο ως προορισμό οινικού, γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, τα δημοσιεύματα απευθύνονται σε κοινό υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της Πελοποννήσου στη γαλλική αγορά.

[Στη φωτογραφία: Το δημοσίευμα για τον Λούσιο ποταμό στην ψηφιακή έκδοση της Le Monde]