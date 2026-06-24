Ο Ορειβατικός στο φαράγγι του Πηνειακού Λάδωνα

Ποταμοδιάσχιση στο εντυπωσιακό φαράγγι του Πηνειακού Λάδωνα διοργανώνει για πρώτη φορά την Κυριακή 28 Ιουνίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, σε έναν από τους σημαντικότερους παραποτάμους του Πηνειού της Ηλείας.

Πρόκειται για μια διαδρομή που ελάχιστοι γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν. Ένα καταπράσινο και δροσερό φαράγγι, γεμάτο φυσική ομορφιά, τρεχούμενα νερά, πλούσια βλάστηση και μοναδικά τοπία, ιδανικό για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί μέσα στην κοίτη και στις όχθες του ποταμού, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία επαφής με τη φύση και ανακάλυψης μιας άγνωστης γωνιάς της Πελοποννήσου.

Μια εξόρμηση διαφορετική από τις συνηθισμένες, που συνδυάζει πεζοπορία, ποτάμι, δροσιά και εξερεύνηση σε ένα από τα πιο κρυμμένα φυσικά τοπία της Δυτικής Πελοποννήσου. Ο βαθμός δυσκολίας είναι 1+ και οι ώρες πορείας περίπου 4-5.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6996405594 (Αγγελική Τζαβάρα).