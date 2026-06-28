Υποτονικός ο Ιούνιος για τον τουρισμό της Τριφυλίας

Με συγκρατημένη δυναμική σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες των επαγγελματιών του κλάδου ξεκίνησε η τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, τον μήνα Ιούνιο, στην περιοχή της Τριφυλίας.

Η πληρότητα στα καταλύματα της περιοχής κατά τον Ιούνιο κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, δημιουργώντας έναν προβληματισμό για την πορεία της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια ο Ιούνιος είχε αποκτήσει μια δυναμική στον τουρισμό της περιοχής κάτι που δεν αποτυπώθηκε και φέτος.

Παράγοντες όπως η ακρίβεια, η οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρώπη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τους πολέμους φαίνεται να έχουν επηρεάσει την τουριστική κίνηση, με αντίκτυπο τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση.

Ωστόσο, οι επιχειρηματίες του τουρισμού διατηρούν την αισιοδοξία τους, καθώς οι δύο σημαντικότεροι μήνες της σεζόν, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αναμένεται να καταγράψουν πληρότητες στο 100%, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον Σεπτέμβριο, ο οποίος καλείται να συμβάλει στην κάλυψη των απωλειών που καταγράφηκαν στην αρχή της περιόδου.

Νωχελικό χαρακτήρισε το ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν κατά το μήνα Ιούνιο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας Γιώργος Κωνσταντόπουλος σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα πράγματα έχουν ξεκινήσει νωχελικά στη περιοχή μας, οι προσδοκίες από άποψη πληρότητας δεν είναι στον αναμενόμενο βαθμό. Περιμέναμε τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα. Από εκεί και πέρα, τώρα ξεκινά το δυνατό κομμάτι της σεζόν.

Όλοι ξέρουμε ότι στη περιοχή μας οι εξήντα μέρες που ακολουθούν είναι πάρα πολύ κομβικές και στην ουσία κρίνουν όλο το παιχνίδι.

Πιστεύουμε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα αγγίξουν το 100% σε πληρότητα, όπως δηλαδή έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα προσδοκούμε σε έναν καλό Σεπτέμβριο , όσο πιο πολύ τραβήξει για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε τις απώλειες του Ιουνίου. Τα τελευταία χρόνια είχαμε καλύτερη εικόνα τον Ιούνιο και αυτό περιμέναμε να συνεχιστεί. Όμως φαίνεται ότι έχουμε πάει – θα το πω έτσι- μισό βήμα πίσω».

Ακρίβεια, οικονομική αστάθεια στην Ευρώπη και πόλεμοι, οι βασικές αιτίες όπως εκτιμά για αυτή τη μείωση της κίνησης αναφέροντας: «Είναι κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλές παραμέτρους, φυσικά η ακρίβεια έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, φυσικά η οικονομική αστάθεια σε όλη την Ευρώπη και οι πόλεμοι έχουν παίξει και αυτά τον ρόλο τους. Καθώς ο Ιούνιος είναι ένας μήνα που περισσότερο δουλεύεται από τον εισερχόμενο τουρισμό, πιστεύουμε ότι όλα αυτά έχουν επηρεάσει. Δεν είναι καταστροφή, δεν είναι αυτό που αναμέναμε, αλλά με ένα καλό comeback τον Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό

Το μίγμα τουρισμού που έχουμε τα τελευταία χρόνια ειδικά τα ξενοδοχεία, όχι τόσο τα ενοικιαζόμενα, σε εισαγόμενο και εγχώριο τουρισμό είναι 50-50. Είναι δηλαδή οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος που είναι οι μήνες των Ελλήνων και Ιούνιο και Σεπτέμβριο είναι οι μήνες που δουλεύουμε κατά κύριο λόγο με ξένους. Έτσι είδαμε να παίζει σημαντικό ρόλο η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονομία που είδαμε να περνά και αυτή την κρίση της, έχουν συμβάλει να έχουμε λίγο πεσμένα νούμερα φέτος».

Τόνισε ότι ακόμη πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα στην εστίαση τον Ιούνιο και εξέφρασε την προσδοκία ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι «δυνατό» για τη περιοχή. «Στην εστίαση η εικόνα που έχουμε είναι ότι στενάζει ακόμη περισσότερο από εμάς, τον Ιούνιο. Δυστυχώς ο κόσμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα δεν αρκεί για να μπορέσει να δουλέψει και η εστίαση στο βαθμό που ήθελε, οπότε τους έχει επηρεάσει περισσότερο.

Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι η εστίαση όπως και όλοι οι κλάδοι της περιοχής το επόμενο δίμηνο να μπορέσουν να δουλέψουν δυνατά ώστε να μπορέσει να σωθεί η χρονιά».