Νυχτερινή ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου

Με αφετηρία το δάσος της Βασιλικής, οι συμμετέχοντες θα διανυκτερεύσουν στο νέο ορειβατικό καταφύγιο του Συλλόγου, απολαμβάνοντας τη μοναδική εμπειρία μιας βραδιάς στην καρδιά του Ταϋγέτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα ξεκινήσει η νυχτερινή ανάβαση προς το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, όπου θα παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της κορυφής. Με την ανατολή του ήλιου θα γίνουν μάρτυρες ενός από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα του ελληνικού ορεινού χώρου: της χαρακτηριστικής τριγωνικής σκιάς που σχηματίζει η πυραμιδοειδής κορυφή του Ταϋγέτου πάνω στον Μεσσηνιακό Κόλπο, προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο θέαμα που αποζημιώνει κάθε βήμα της ανάβασης.

Ο βαθμός δυσκολίας είναι 2+, (απαιτείται καλή φυσική κατάσταση) και οι ώρες πορείας είναι περίπου 6. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19/07 στις 1 μ.μ., από τα γραφεία του Συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή της εξόρμησης, Γιώργο Κλείδωνα, στο τηλέφωνο 6983519455.