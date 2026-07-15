Οινοποιία Μαρούλη: Μία ακόμα βραδιά αφιερωμένη σε ποιοτικό κρασί και παράδοση

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, η καλοκαιρινή εκδήλωση της Οινοποιίας Ψαρούλη η οποία υποδέχθηκε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ποιοτικό κρασί, την αυθεντική φιλοξενία και την οινική παράδοση.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον κόσμο του κρασιού και τις αξίες που πρεσβεύει το οινοποιείο.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Οινοποιίας Ψαρούλη, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία παραγωγής και την ιστορία του αμπελώνα, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες κρασιών, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οινοτουρισμού μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Η δυναμική παρουσία επισκεπτών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της Οινοποιίας Ψαρούλη ως προορισμού οινοτουρισμού.

Με έμφαση στην ποιότητα, την παράδοση και τη γνήσια ελληνική φιλοξενία, η Οινοποιία Ψαρούλη συνεχίζει να αναδεικνύει τον τοπικό αμπελώνα και να προσφέρει εμπειρίες που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.