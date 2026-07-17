Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας για “Οδύσσεια”

Στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ένωσης Δημήτρη Κάραλη σημειώνεται:

“Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας χαιρετίζει το σημαντικό γεγονός της έναρξης προβολής της ταινίας "Οδύσσεια" που προβάλλεται στην Ελλάδα και αναμένεται να αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο τη Μεσσηνία και την πλούσια ιστορία της. Η σφραγίδα της σκηνοθεσίας του Κρίστοφερ Νόλαν, οι κορυφαίοι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν του ρόλους από το Ομηρικό Έπος, αλλά και η σημαντική συμβολή του διακεκριμένου σκηνοθέτη Χρήστου Κωνσταντακόπουλου, γιου του καπετάν Βασίλη στην επιλογή της περιοχής, αποτελούν τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ η Μεσσηνία να αναδείξει μέσα από τη δύναμη του κινηματογράφου, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, ικανό να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πολύ περισσότερο που, μέρος των σκηνικών, έχουν παραμείνει στην περιοχή και, με τη σειρά τους, θα λειτουργήσουν ως ένα ακόμα κίνητρο επισκεψιμότητας.

Όπως έχει αναγνωριστεί σε διάφορα δημοσιεύματα, μετά το «Oppenheimer», ο Νόλαν επιστρέφει με μια μετασκευή του ομηρικού έπους που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ακόμη μία μεγάλη παραγωγή. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά στοιχήματα της χρονιάς, που ταυτίζεται και με το στοίχημα της παγκόσμιας προβολής της Μεσσηνίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου, που διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να καταταγούν στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, χάρη στο πλούσιο τουριστικό τους προϊόν”.