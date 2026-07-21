Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί την ταινία του Νόλαν: Ειδική τουριστική διαδρομή «Οδύσσεια»

Ειδική τουριστική διαδρομή «Οδύσσεια» δημιουργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή που έχει αποκτήσει η περιοχή μέσα από τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν.

Μετά το παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα γυρίσματα και τις εκατοντάδες αναφορές κορυφαίων μέσων ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τη Marketing Greece, προχωρά στην ωρίμανση της νέας θεματικής διαδρομής, με στόχο να μετατρέψει τη δημοσιότητα σε ένα οργανωμένο και διαχρονικό τουριστικό προϊόν.

Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» έχει στρέψει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην Πελοπόννησο, αναδεικνύοντας σε εκατομμύρια θεατές και ταξιδιώτες τα μοναδικά τοπία, την ιστορία και τη μυθολογία της. Η επιλογή εμβληματικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα, όπως το Σπήλαιο του Νέστορα, η Βοϊδοκοιλιά, η Αλμυρόλακκα, το Κάστρο της Μεθώνης και ο Ακροκόρινθος, προκάλεσε πρωτοφανές κύμα διεθνούς δημοσιότητας, με εκατοντάδες δημοσιεύματα και αφιερώματα σε κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως τα Forbes, Vogue, Condé Nast Traveler, Lonely Planet, The Times, Le Monde και AFAR, αλλά και σε δεκάδες ακόμη ταξιδιωτικά και ενημερωτικά μέσα από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία.

Σημαντικό ρόλο στην προβολή αυτή διαδραμάτισαν και οι δράσεις εξωστρέφειας του Visit Peloponnese, με δημοσιογραφικές αποστολές, ταξίδια εξοικείωσης (fam trips), παραχώρηση υλικού και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης, μέσα από τις οποίες δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του τουρισμού γνώρισαν από κοντά τόσο τις τοποθεσίες της ταινίας όσο και το ευρύτερο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου.

Η νέα θεματική διαδρομή θα συνδέει τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με σημαντικά μνημεία, φυσικά τοπία, αλλά και γαστρονομικές και βιωματικές εμπειρίες από όλη την Πελοπόννησο. Στόχος είναι οι επισκέπτες να μη μείνουν μόνο στα σημεία όπου γυρίστηκε η ταινία, αλλά να γνωρίσουν λιγότερο προβεβλημένες περιοχές και να ανακαλύψουν τον πλούτο του προορισμού μέσα από ένα ενιαίο αφηγηματικό πλαίσιο που συνδέει τη μυθολογία, την ιστορία και τη σύγχρονη ζωή.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Forbes ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, «η πραγματική μαγεία της Πελοποννήσου βρίσκεται πέρα από τα πιο γνωστά της σημεία. Η Πελοπόννησος αποκαλύπτεται καλύτερα σε όσους επιτρέπουν στον εαυτό τους να περιπλανηθεί· ανταμείβει την περιέργεια και ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να αφήσουν πίσω τους κεντρικούς δρόμους και να ανακαλύψουν μέρη που ίσως δεν είχαν σχεδιάσει να επισκεφθούν».

Αναφερόμενος στη στρατηγική αξιοποίηση της διεθνούς δημοσιότητας που έχει δημιουργήσει η «Οδύσσεια», ο κ. Μιχελόγγονας σημείωσε: «Η ταινία μάς δίνει την ευκαιρία να οδηγήσουμε τον επισκέπτη πέρα από τα σημεία των γυρισμάτων: στα ορεινά τοπία της Αρκαδίας, στα πετρόχτιστα χωριά της Μάνης, στα οικογενειακά οινοποιεία της Νεμέας, στις εμπειρίες ελαιολάδου της Μεσσηνίας και σε διαδρομές που συνδέουν τη μυθολογία, την ιστορία, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη ζωή. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, και σε συνεργασία με τη Marketing Greece, αναπτύσσουμε τη θεματική διαδρομή της "Οδύσσειας", ώστε η διεθνής προβολή να μετατραπεί σε ουσιαστική ταξιδιωτική εμπειρία και σε σταθερή αναπτυξιακή αξία για τον τόπο και τις τοπικές κοινωνίες».