Βραχυχρόνια μίσθωση στην Πελοπόννησο: Περισσότερα καταλύματα και ημέρες διαμονής

Περισσότερα καταλύματα και περισσότερες ημέρες μίσθωσης καταγράφει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς όμως να πλησιάζει ακόμη τις πέντε ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες της χώρας. Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην έκτη θέση, με 13.349 καταλύματα και 466.094 ημέρες μίσθωσης το 2025, συγκεντρώνοντας μόλις το 5,4% της συνολικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα πειραματική στατιστική της ΕΛΣΤΑΤ για τα καταλύματα που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Σε ολόκληρη τη χώρα ήταν εγγεγραμμένα 203.122 καταλύματα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, σύμφωνα με την εικόνα του Μαρτίου 2026.

Από αυτά, τα 13.349 βρίσκονταν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και αντιστοιχούσαν στο 6,6% του συνόλου. Η Περιφέρεια βρέθηκε πίσω από την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Η απόσταση από την πρώτη πεντάδα παραμένει μεγάλη. Η Αττική διέθετε 56.557 καταλύματα, περισσότερα από τετραπλάσια της Πελοποννήσου. Η Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο πλησίαζαν τις 29.000 εγγραφές, ενώ ακόμη και τα πέμπτα Ιόνια Νησιά είχαν 18.656 καταλύματα, δηλαδή 5.307 περισσότερα από την Πελοπόννησο.

Οι πέντε πρώτες Περιφέρειες συγκέντρωναν 154.214 καταλύματα, σχεδόν το 76% του συνόλου της χώρας. Στην Πελοπόννησο αντιστοιχούσε μόλις το 6,6%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση στις ημέρες μίσθωσης. Από τις 8.647.728 ημέρες που δηλώθηκαν το 2025, οι 6.935.197, δηλαδή το 80,2%, πραγματοποιήθηκαν στις πέντε ισχυρότερες Περιφέρειες. Η Πελοπόννησος περιορίστηκε στις 466.094 ημέρες και σε μερίδιο 5,4%.

Η Αττική κυριάρχησε στη βραχυχρόνια μίσθωση με σχεδόν 3 εκατ. ημέρες, συγκεντρώνοντας μόνη της το 34,7% της χώρας. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 1,29 εκατ. ημέρες, η Κρήτη με 973.576, το Νότιο Αιγαίο με 910.644 και τα Ιόνια Νησιά με 761.093.

Ακόμη και από τα πέμπτα Ιόνια Νησιά χώριζαν την Πελοπόννησο περίπου 295.000 ημέρες μίσθωσης. Η δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά ήταν κατά 63% μεγαλύτερη, παρά το γεγονός ότι διέθεταν περίπου 40% περισσότερα εγγεγραμμένα καταλύματα.

Η εικόνα για την Πελοπόννησο δεν είναι στάσιμη. Οι ημέρες μίσθωσης αυξήθηκαν από 439.489 το 2024 σε 466.094 το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 6,1%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από το 4,7% που καταγράφηκε στο σύνολο της χώρας.

Σε απόλυτους αριθμούς, όμως, η Πελοπόννησος πρόσθεσε περίπου 26.600 ημέρες μίσθωσης. Την ίδια χρονιά, η Κεντρική Μακεδονία πρόσθεσε σχεδόν 109.500 ημέρες και έφτασε συνολικά το 1,29 εκατ.

Στην εξαετία 2020-2025 οι ημέρες μίσθωσης στην Πελοπόννησο υπερτετραπλασιάστηκαν, καθώς αυξήθηκαν από 112.970 σε 466.094. Η άνοδος έφτασε το 312,6%, αλλά ήταν μικρότερη από την πανελλαδική αύξηση του 394,8%. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη γρήγορη ανάπτυξη, το μερίδιο της Περιφέρειας δεν ενισχύθηκε όσο θα χρειαζόταν για να περιοριστεί η απόσταση από τους μεγάλους προορισμούς.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της Πελοποννήσου εντοπίζεται στην προσέλκυση αλλοδαπών. Από τις 466.094 ημέρες μίσθωσης, οι 334.934 πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς και οι 131.160 από ημεδαπούς. Οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 71,9% της δραστηριότητας, όταν στο σύνολο της χώρας το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 84,8%.

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες νησιωτικές Περιφέρειες η εξάρτηση από τη διεθνή αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι αλλοδαποί κάλυψαν το 94,1% των ημερών μίσθωσης στην Κρήτη και το 93,5% στα Ιόνια Νησιά. Στο Νότιο Αιγαίο το ποσοστό έφτασε το 88,8% και στην Αττική το 88,1%.

Η Πελοπόννησος εξακολουθεί, επομένως, να στηρίζεται πολύ περισσότερο στην εσωτερική αγορά. Οι ημεδαποί κάλυψαν το 28,1% των ημερών μίσθωσης στην Περιφέρεια, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το 15,2% που καταγράφηκε πανελλαδικά.

Το 2025 οι ημέρες μίσθωσης από Έλληνες αυξήθηκαν στην Πελοπόννησο κατά 5% και από αλλοδαπούς κατά 6,5%. Η άνοδος της ξένης αγοράς είναι θετική, απέχει όμως ακόμη από το μέγεθος που έχουν διαμορφώσει η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική.

Η νέα εικόνα της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει αναπτυχθεί δυναμικά στην Πελοπόννησο, αλλά δεν έχει αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων στον ελληνικό τουρισμό. Η Περιφέρεια παραμένει έκτη, με μικρότερο αριθμό καταλυμάτων, χαμηλό μερίδιο στις ημέρες μίσθωσης και αισθητά ασθενέστερη παρουσία στην αγορά των αλλοδαπών.