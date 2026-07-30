Σύμφωνα με τις αφίξεις του 2026 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Από το Ηνωμένο Βασίλειο οι περισσότεροι τουρίστες

Ισχυρή παραμένει η εξάρτηση του Αερολιμένα Καλαμάτας από λίγες, κυρίως ευρωπαϊκές, τουριστικές αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, καθώς από τις δύο αυτές χώρες προέρχεται σχεδόν ο ένας στους δύο αλλοδαπούς επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα, ενώ οι δέκα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές συγκεντρώνουν περίπου το 90% των διεθνών αφίξεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί με διαφορά την πρώτη θέση, με 23.309 αφίξεις, που αντιστοιχούν στο 34,7% του συνόλου των αλλοδαπών επιβατών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 14.466 επιβάτες και ποσοστό 21,5%. Συνολικά, οι δύο χώρες συγκεντρώνουν 56,2% των διεθνών αφίξεων, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους δύο ξένους ταξιδιώτες που προσγειώνονται στην Καλαμάτα προέρχονται από αυτές τις δύο αγορές.

Ακολουθεί η Ολλανδία με 6.054 αφίξεις (9%), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελβετία με 4.773 επιβάτες (7,1%) και η Ιταλία με 4.622 επιβάτες (6,9%). Αμέσως μετά βρίσκονται η Αυστρία (3.399), η Γαλλία (2.510), η Πολωνία (1.674), η Ουγγαρία (1.458) και η Νορβηγία (1.150).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διεθνής επιβατική κίνηση του αεροδρομίου βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι δέκα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης συγκεντρώνουν περίπου το 90% όλων των αφίξεων, ενώ οι υπόλοιπες αγορές -όπως το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες- συμμετέχουν με σαφώς μικρότερα ποσοστά.

Παράλληλα, τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη εποχικότητα του αεροδρομίου. Η διεθνής κίνηση ουσιαστικά ξεκινά τον Απρίλιο, αυξάνεται σημαντικά τον Μάιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο, όταν λειτουργεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει αφενός τη μεγάλη δυναμική των παραδοσιακών αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αφετέρου όμως και την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της γεωγραφικής βάσης του αεροδρομίου, ώστε η τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας να μην εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από περιορισμένο αριθμό χωρών.