Διεθνής προβολή από την “Οδύσσεια” - Μεσσηνία και Πελοπόννησος στο αφιέρωμα της Condé Nast Traveller

Η Μεσσηνία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος, με τη νέα κινηματογραφική παραγωγή «The Odyssey» του Christopher Nolan να λειτουργεί ως ένας ακόμη ισχυρός μοχλός προβολής για την περιοχή.

Σε πρόσφατο αφιέρωμά του, το Condé Nast Traveller στρέφει το βλέμμα του στην Πελοπόννησο και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Μεσσηνία, υπογραμμίζοντας πως η νέα ταινία του Nolan φέρνει ακόμη μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον σε τοποθεσίες που συνδέονται με τα γυρίσματα.

Μέρος της παραγωγής πραγματοποιήθηκε στη νότια Μεσσηνία, με το αφιέρωμα να ξεχωρίζει δύο χαρακτηριστικά σημεία: το Σπήλαιο του Νέστορα και το Κάστρο της Μεθώνης. Οι τοποθεσίες αυτές αποκτούν πλέον και μια ισχυρή κινηματογραφική ταυτότητα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον ενός διεθνούς κοινού που αναζητά προορισμούς συνδεδεμένους με μεγάλες παραγωγές.

Το Condé Nast Traveller αναφέρεται επίσης στην Costa Navarino, παρουσιάζοντάς την ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στη διεθνή τουριστική ανάδειξη της Μεσσηνίας. Η παρουσία κορυφαίων ξενοδοχειακών brands και οι συνεχείς επενδύσεις στην περιοχή έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη.

Η προβολή που προσφέρει η «Οδύσσεια» έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ισχυρή διεθνή παρουσία της Μεσσηνίας, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μεγάλα ταξιδιωτικά μέσα ως ένας προορισμός που συνδυάζει το φυσικό τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Και η υπόλοιπη Πελοπόννησος στο αφιέρωμα

Το ταξίδι του Condé Nast Traveller δεν περιορίζεται στη Μεσσηνία. Το αφιέρωμα ακολουθεί μια ευρύτερη διαδρομή στην Πελοπόννησο, με στάσεις και αναφορές μεταξύ άλλων στο Τολό, στην Επίδαυρο, στο Ναύπλιο, στη Νεμέα, στις Μυκήνες, στο Λεωνίδιο, στη Βαμβακού και στον Μυστρά. Ιδιαίτερη θέση έχουν επίσης τα νέα πεζοπορικά μονοπάτια της Αργολίδας και του Πάρνωνα, μέσα από τα οποία το περιοδικό αναδεικνύει την ιστορία, τη φύση και τις μικρές κοινότητες της Πελοποννήσου.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζεται είναι εκείνη μιας Πελοποννήσου που αποκτά νέα δυναμική στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη, με τη Μεσσηνία, ωστόσο, να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της διεθνούς προβολής.