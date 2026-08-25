Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τουρισμού στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM Top Resa 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Paris Expo Porte de Versailles, στο Παρίσι.

Η Περιφέρεια θα έχει αυτόνομο περίπτερο με την επωνυμία Region of Peloponnese μέσα στο Εθνικό Περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της παρουσίας του Visit Peloponnese στη γαλλική και τη διεθνή τουριστική αγορά.

Παράλληλα, καλεί Δήμους, δημόσιους και ιδιωτικούς τουριστικούς φορείς, αναπτυξιακούς οργανισμούς, επιμελητήρια, ενώσεις ξενοδόχων, συλλόγους επαγγελματιών, θεματικά δίκτυα και άλλους φορείς του τουριστικού κλάδου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αποστολή.

Η IFTM Top Resa θεωρείται η σημαντικότερη B2B τουριστική έκθεση της Γαλλίας και συγκεντρώνει tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, DMCs, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακούς ομίλους, εκπροσώπους του τουρισμού συνεδρίων και στελέχη της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς.

Οι συμμετέχοντες στην αποστολή της Περιφέρειας θα έχουν τη δυνατότητα παρουσίας στο περίπτερο, υποστήριξη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, συμμετοχή σε προπαρασκευαστικό διαδικτυακό workshop, καθώς και οδηγό για την προετοιμασία των επαγγελματικών συναντήσεων, τη χρήση της πλατφόρμας matchmaking και την αξιοποίηση των επαφών μετά την έκθεση.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του εκθεσιακού χώρου και τις ανάγκες της αποστολής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Visit Peloponnese Connect, έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας επισημαίνει ότι η Γαλλία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Πελοπόννησο και χαρακτηρίζει την IFTM Top Resa κορυφαίο επαγγελματικό σημείο συνάντησης της γαλλικής τουριστικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει, η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της Περιφέρειας στην έκθεση εντάσσεται στον σχεδιασμό για σταθερή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού και δημιουργία νέων συνεργασιών για τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου.