Στον Ταΰγετο έγινε η 15η Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών (φωτογραφίες)

Με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από διάφορες περιοχές πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 4 έως 6 Σεπτεμβρίου η 15η Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών Ταΰγετος 2026, που διοργάνωσε η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεσσηνίας (ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ.).

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου, σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διαδρομές στον Ταΰγετο, αλλά και ένα πρόγραμμα με μουσική, φαγητό, μπύρα και camping, σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στην αγάπη για τη μοτοσυκλέτα και τη φύση.

Η διοργάνωση αποτέλεσε, για ακόμη μία χρονιά, σημείο συνάντησης φίλων της μοτοσυκλέτας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες του Ταϋγέτου ως προορισμού για δραστηριότητες και εξορμήσεις.