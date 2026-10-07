Σημαντική διάκριση για τρία ξενοδοχεία της Costa Navarino

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino κατέλαβε την 8η θέση, το The Westin Resort Costa Navarino την 9η και το The Romanos, a Luxury Collection Resort τη 10η θέση στην κατηγορία «Resorts». Το Mandarin Oriental, Costa Navarino απέσπασε παράλληλα σημαντική διάκριση και στη βρετανική έκδοση των Readers’ Choice Awards, όπου κατέλαβε την 3η θέση στην αντίστοιχη κατάταξη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι διακρίσεις αποτυπώνουν την αναγνώριση της εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει η Costa Navarino, με στοιχεία από τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας, τη γαστρονομία, την ευεξία και τον αθλητισμό.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino βρίσκεται στον κόλπο του Ναβαρίνου και διαθέτει σουίτες και βίλες, εστιατόρια, Beach Club, Spa και χώρους ευεξίας. Το The Romanos, a Luxury Collection Resort έχει αναπτύξει πρόγραμμα φιλοξενίας με αναφορές στη μεσσηνιακή παράδοση και την εποχικότητα, ενώ το The Westin Resort Costa Navarino απευθύνεται ιδιαίτερα σε οικογένειες, προσφέροντας σειρά αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Στις δραστηριότητες που προσφέρονται συνολικά στον προορισμό περιλαμβάνονται το γκολφ στα τέσσερα γήπεδα 18 οπών, το τένις, το padel και το pickleball, ενώ στη Navarino Agora λειτουργούν περισσότερα από 20 καταστήματα, εστιατόρια και χώροι ψυχαγωγίας