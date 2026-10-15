Πελοπόννησος: Από Γαλλία οι περισσότερες αφίξεις - Προηγείται σε διανυκτερεύσεις το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Γαλλία καταγράφει τις περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2025, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προηγείται στις διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα καταλύματα σύντομης διαμονής. Η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες, ενώ σημαντική παρουσία έχουν οι αγορές των ΗΠΑ και της Ιταλίας.

Συνολικά, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφονται 2.247.726 αφίξεις και 6.293.497 διανυκτερεύσεις. Οι κάτοικοι Ελλάδας πραγματοποιούν 1.323.420 αφίξεις και 3.195.185 διανυκτερεύσεις, ενώ οι κάτοικοι εξωτερικού 924.306 αφίξεις και 3.098.312 διανυκτερεύσεις. Τα στοιχεία κατανέμονται με βάση τη χώρα μόνιμης διαμονής των πελατών.

Η Γαλλία αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη αγορά στις αφίξεις, με 146.138, και καταγράφει 379.098 διανυκτερεύσεις. Η Γερμανία ακολουθεί με 107.948 αφίξεις και 412.328 διανυκτερεύσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην τρίτη θέση των αφίξεων με 100.640 και στην πρώτη των διανυκτερεύσεων με 519.117.

Η διαφορετική κατάταξη συνδέεται με τη διάρκεια παραμονής. Η αναλογία διανυκτερεύσεων προς αφίξεις διαμορφώνεται στις 2,59 νύχτες για τη Γαλλία, στις 3,82 για τη Γερμανία και στις 5,16 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ΗΠΑ καταγράφουν 87.455 αφίξεις και 237.438 διανυκτερεύσεις και η Ιταλία 76.161 αφίξεις και 222.975 διανυκτερεύσεις. Ακολουθούν στις αφίξεις η Πολωνία με 46.028 και η Ολλανδία με 40.621. Στις διανυκτερεύσεις, ωστόσο, η Ολλανδία προηγείται μεταξύ των δύο αγορών με 142.121, έναντι 125.233 της Πολωνίας.

Η Ελβετία μαζί με το Λιχτενστάιν καταγράφει 28.411 αφίξεις και 96.946 διανυκτερεύσεις, η Αυστρία 23.189 και 94.474 και η Ισπανία 19.259 και 41.663. Η Δανία εμφανίζει 17.121 αφίξεις και 65.196 διανυκτερεύσεις, η Αυστραλία 16.640 και 50.833, το Βέλγιο 15.772 και 46.183 και ο Καναδάς 14.859 και 45.865.

Η Τσεχία καταγράφει 13.624 αφίξεις και 26.355 διανυκτερεύσεις και η Κύπρος 11.508 και 33.025. Η Σουηδία εμφανίζει 9.554 αφίξεις και 39.197 διανυκτερεύσεις και η Νορβηγία 9.485 και 65.753. Η νορβηγική αγορά ξεχωρίζει για τη διάρκεια παραμονής, με αναλογία 6,93 διανυκτερεύσεων ανά άφιξη, υψηλότερη από τις πέντε μεγαλύτερες ξένες αγορές της Περιφέρειας.

Μικρότερη κίνηση καταγράφεται από τη Ρουμανία με 8.576 αφίξεις και 34.158 διανυκτερεύσεις, την Κίνα με 6.556 και 22.664 και τη Βουλγαρία με 4.836 και 15.657. Η Ιρλανδία εμφανίζει 3.281 αφίξεις και 12.071 διανυκτερεύσεις και η Τουρκία 3.071 και 10.547.

Η Φινλανδία καταγράφει 2.833 αφίξεις και 12.551 διανυκτερεύσεις, η Κροατία 2.777 και 8.055, η Σλοβενία 2.766 και 7.400, η Ρωσία 2.709 και 12.250, η Ουγγαρία 2.494 και 9.583 και η Πορτογαλία 2.414 και 6.520.

Στις μικρότερες επιμέρους αγορές περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο με 1.822 αφίξεις και 5.623 διανυκτερεύσεις, η Σλοβακία με 1.159 και 4.620, η Λιθουανία με 1.124 και 3.884 και η Λετονία με 1.114 και 3.247. Η Ιαπωνία εμφανίζει 982 αφίξεις και 1.762 διανυκτερεύσεις, η Εσθονία 958 και 3.031, η Μάλτα 455 και 1.224 και η Ισλανδία 363 και 1.923.

Πέρα από τις χώρες που παρουσιάζονται χωριστά, οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν 20.735 αφίξεις και 101.432 διανυκτερεύσεις και οι λοιπές χώρες της Ασίας 60.798 αφίξεις και 154.524 διανυκτερεύσεις.

Η Νότια και Κεντρική Αμερική εμφανίζει 4.265 αφίξεις και 11.339 διανυκτερεύσεις και η Αφρική 2.467 και 7.513. Η Νέα Ζηλανδία μαζί με τις λοιπές χώρες της Ωκεανίας καταγράφει 1.141 αφίξεις και 2.470 διανυκτερεύσεις. Σε ακόμη 197 αφίξεις και 464 διανυκτερεύσεις δεν δηλώνεται χώρα μόνιμης διαμονής.

Η καταγραφή αφορά αφίξεις στα καταλύματα και όχι μοναδικούς επισκέπτες. Πηγή είναι πίνακας της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, ο οποίος καλύπτει συνολικά τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Θ.Λ.