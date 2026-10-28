Η Ενωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας για το «Filoxenia Kalamata»

Την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου «Filoxenia Kalamata» του ομίλου Grecotel χαιρετίζει η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, επισημαίνοντας τη σημασία της επένδυσης για την τουριστική εικόνα της Καλαμάτας.

Σε γραπτή δήλωση που υπογράφει ο πρόεδρός της Δημήτρης Καραλής, η Ένωση αναφέρεται στην ιστορία του ξενοδοχείου, στην αρχιτεκτονική ανανέωσή του υπό την επιμέλεια της Μάρι Δασκαλαντωνάκη και στην αξιοποίηση τοπικών προϊόντων από το εστιατόριο Olive Club.

Η πλήρης δήλωση του κ. Καραλή έχει ως εξής: «Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας χαιρετίζει την έναρξη λειτουργείας του ανακαινισμένου ξενοδοχείου "Filoxenia Kalamata" του ομίλου Grecotel που εγκαινιάστηκε με την παρουσία πολλών προσκεκλημένων. Πρόκειται για σημαντική ολοκλήρωση της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό ξενοδοχείο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και τιμά την ιστορία του αφότου πρωτολειτούργησε ως "Ξενία". Τιμά όμως ιδιαίτερα την ίδια την πόλη με την νέα εικόνα του που επιμελήθηκε η κυρία Μάρι Δασκαλαντωνάκη και παραπέμπει στις ρίζες της περιοχής μας με την καλαίσθητη αρχιτεκτονική αισθητική και αξιόλογη αναφορά στη μεσσηνιακή γαστρονομία μέσω του Olive Club που χρησιμοποιεί πρώτες ύλες με προέλευση από τοπικούς παραγωγούς.

Είναι επίσης σημαντική η αναφορά μας στη Grecotel του ιδρυτή Νίκου Δασκαλαντωνάκη που είναι ταυτισμένη με την ιστορία της ελληνικής ξενοδοχίας και αποτελεί αναγνωρισμένο brand στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καλωσορίζουμε τη νέα ανακαινισμένη μονάδα που είναι βέβαιο ότι θα προσθέσει νέα πνοή στην πόλη της Καλαμάτας και στη Μεσσηνία γενικότερα, με αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών, αντάξια του πλούσιου τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας».