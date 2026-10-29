Διαγωνισμός για τουριστική προβολή της Πελοποννήσου μέσω αεροπορικών εταιριών

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 223.200 ευρώ, προκήρυξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη διεθνή τουριστική προβολή της περιοχής, αξιοποιώντας κυρίως τα διαφημιστικά κανάλια αεροπορικών εταιρειών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 11.59 μ.μ., ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε στις 26 Οκτωβρίου, έχει τίτλο «Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος» και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026». Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026–2030.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, τα 153.000 ευρώ, δηλαδή το 85%, δεσμεύονται αποκλειστικά για πραγματικές δαπάνες διαφημιστικής προβολής του προορισμού μέσω των καναλιών αεροπορικών εταιρειών, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνδιαφήμισης. Το ποσό αυτό είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε έκπτωση.

Τα υπόλοιπα 27.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό 15% του προϋπολογισμού, αφορούν τις υπηρεσίες του αναδόχου για την έρευνα, τον σχεδιασμό, την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, τον συντονισμό και τον απολογισμό των δράσεων. Μόνο αυτό το μέρος του προϋπολογισμού υπόκειται σε οικονομικό ανταγωνισμό.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τρία υποέργα: την εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ και την επικαιροποίηση της τράπεζας πληροφοριών για τις τουριστικές αγορές, την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και την υλοποίηση του σχεδίου διεθνούς δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, καθώς δεν προβλέπεται χωριστή ανάθεση των τριών υποέργων.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής και όχι αποκλειστικά τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.