Η Holihouse στο διεθνές συνέδριο GuestyVal 2026 - Δυναμική παρουσία στο εξωτερικό για την ελληνική εταιρεία διαχείρισης καταλυμάτων

Μια σημαντική διεθνή παρουσία κατέγραψε η Holihouse, συμμετέχοντας ως ομιλήτρια εταιρεία στο GuestyVal 2026, ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της φιλοξενίας και της διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

Η συμμετοχή της Holihouse σε μια διεθνή διοργάνωση, με επαγγελματίες και επιχειρήσεις από τη παγκόσμια αγορά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και τη δυναμική της εταιρείας στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της τουριστικής φιλοξενίας.

Την Holihouse εκπροσώπησε στο βήμα του συνεδρίου ο Γιώργος Βουτσής, Director & Head of Growth, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία και η επαγγελματική οργάνωση μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στη διαχείριση ακινήτων.

Στο επίκεντρο ο ιδιοκτήτης και η αξιοποίηση της περιουσίας του

Πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις βρίσκεται ένας ουσιαστικός στόχος: η καλύτερη αξιοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων και η απλοποίηση της καθημερινότητας των ιδιοκτητών τους.

Σε μια εποχή όπου η διαχείριση ενός τουριστικού καταλύματος απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη εξειδίκευση, η Holihouse αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών, με βασικό στόχο να προσφέρει στους ιδιοκτήτες ευκολία, διαφάνεια, ασφάλεια και καλύτερες προοπτικές οικονομικής απόδοσης.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην αντίληψη ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση ενός ακινήτου δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση κρατήσεων. Απαιτεί συντονισμένη στρατηγική, σωστή λειτουργική οργάνωση, οικονομική παρακολούθηση και ουσιαστική υποστήριξη του ιδιοκτήτη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας.

Παράλληλα, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς αγοράς επιτρέπουν στην Holihouse να αναπτύσσει τις υπηρεσίες της, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο των επισκεπτών όσο και των ιδιοκτητών.

Διεθνής τεχνογνωσία με πρακτικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες

Η παρουσία της Holihouse στο GuestyVal 2026 δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση της δικής της επιχειρηματικής προσέγγισης. Αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας με επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της εταιρείας και την επαφή της με τις νέες τάσεις στον τουρισμό.

Για έναν ιδιοκτήτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η συνεργασία με μια εταιρεία που επενδύει διαρκώς στην εξέλιξη, στη γνώση και στις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Holihouse φιλοδοξεί να προσφέρει ακριβώς αυτή την προστιθέμενη αξία: επαγγελματική διαχείριση, οργανωμένες διαδικασίες και μια στρατηγική προσέγγιση που αντιμετωπίζει κάθε ακίνητο ως μια ξεχωριστή επένδυση με δυνατότητες ανάπτυξης.

Με τη συμμετοχή της στο GuestyVal 2026, η Holihouse επιβεβαιώνει την φιλοδοξία της να μεταφέρει σύγχρονες πρακτικές φιλοξενίας στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους ιδιοκτήτες που της εμπιστεύονται την περιουσία τους.

Σχετικά με την Holihouse:

Η Holihouse είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιοκτήτες και μια μοναδική εμπειρία διαμονής για επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα.

info@holihouse.gr

+302110139456

www.holihouse.gr