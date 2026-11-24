Από αριστερά προς τα δεξιά: Μαρίνα Παπατσώνη, Αντιπρόεδρος της ĒNSOFI – Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας - Edward C. Wingenbach, Πρόεδρος του ACG - Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Αχιλλέας B. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ĒNSOFI, Dr. Eleonora Cattaneo, Founding Dean της ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism - Κλώντια Καρύδη, Vice President, Public Affairs, του ACG - Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τον Σεπτέμβριο του 2027 θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Καλαμάτα και την Αθήνα η νέα διεθνής σχολή τουρισμού και φιλοξενίας ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism, που δημιουργείται από τη συνεργασία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (American College of Greece – ACG) και του επενδυτικού ομίλου ĒNSOFI, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνεται η Costa Navarino.

Η σχολή θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, ενώ στην Καλαμάτα προβλέπεται η δημιουργία ερευνητικού κέντρου για τη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία και την τοπική παραγωγή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση φοιτητών από όλο τον κόσμο και η εκπαίδευση στελεχών του τουριστικού κλάδου μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

Η νέα σχολή παρουσιάστηκε σήμερα στο Conrad Athens The Ilisian, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του προέδρου της ĒNSOFI Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, του προέδρου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Edward C. Wingenbach, της αντιπροέδρου της ĒNSOFI Μαρίνας Παπατσώνη και εκπροσώπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η ιστορία του οποίου ξεκινά το 1875, και ο όμιλος ĒNSOFI, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών και επενδύσεων στον τομέα της φιλοξενίας, επιδιώκουν να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την επαγγελματική εμπειρία στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κοινός στόχος των δύο φορέων είναι η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και του κύρους των επαγγελμάτων της φιλοξενίας, καθώς και η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο σπουδών στον τουρισμό.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η σχολή θα διαθέτει εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Καλαμάτα και θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor και Master), διετές πρόγραμμα σπουδών (Associate Degree), εξειδικευμένες πιστοποιήσεις (certificates) και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Bachelor of Science in Hospitality Business Management θα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:

• Διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας (Hospitality Management).

• Βιώσιμος τουρισμός και διαχείριση προορισμών (Sustainable Tourism & Destination Management).

• Γαστρονομικές τέχνες (Culinary Arts).

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της σχολής προβλέπει τη συμμετοχή διεθνούς διδακτικού προσωπικού, διαλέξεις ακαδημαϊκών και στελεχών του τουριστικού κλάδου, εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας επιχειρήσεων φιλοξενίας και δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό.

Την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της σχολής έχει αναλάβει ως ιδρυτική κοσμήτορας (Founding Dean) η Eleonora Cattaneo, η οποία προέρχεται από το Glion Institute of Higher Education της Ελβετίας, όπου διηύθυνε μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών και προγράμματα πολυτελούς φιλοξενίας. Στην επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνονται επίσης η πολυετής διδασκαλία στο SDA Bocconi της Ιταλίας και συνεργασίες με διεθνείς επιχειρήσεις.

«Η φιλοξενία είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί κρίση και δεξιότητες. Οι φοιτητές μας θα μαθαίνουν στις αίθουσες, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, θα επιλέγουν την κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους και θα αποκτούν εμπειρία μέσα από συνεργασίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία», δήλωσε η Eleonora Cattaneo, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τη διοίκηση ομάδων και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φιλοξενίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία έχει η πρόβλεψη δημιουργίας ερευνητικού κέντρου στην Καλαμάτα, στο Navarino Institute, το οποίο θα επικεντρώνεται στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία.

Το ερευνητικό κέντρο θα συμπληρώνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα της σχολής και θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομική παράδοση και την εμπειρία του επισκέπτη. Στόχος είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να αξιοποιούνται στην επαγγελματική πρακτική των επιχειρήσεων φιλοξενίας και στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών.

Η επιλογή της Καλαμάτας εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την ανάπτυξη της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, στην Αθήνα προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

Η νέα σχολή έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με το Culinary Institute of America (CIA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη School of Hotel and Tourism Management (SHTM) του Hong Kong Polytechnic University (PolyU).

Η συνεργασία με το Culinary Institute of America αφορά την από κοινού ανάπτυξη της κατεύθυνσης των γαστρονομικών σπουδών. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που αναγνωρίζονται με ακαδημαϊκές μονάδες και να αποκτούν εξειδικευμένες πιστοποιήσεις του αμερικανικού ιδρύματος. Τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα αναπτύσσουν επίσης προγράμματα για επαγγελματίες της γαστρονομίας.

Ο πρόεδρος του Culinary Institute of America, Michael Bakker επισήμανε ότι τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν αθροιστικά περισσότερα από 230 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και ότι η συνεργασία τους αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση στους τομείς της γαστρονομίας, της εστίασης και της φιλοξενίας.

Η συνεργασία με το Hong Kong Polytechnic University θα επικεντρωθεί στην «έξυπνη φιλοξενία» και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τουριστικό κλάδο. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Χονγκ Κονγκ θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της εμπειρίας των επισκεπτών και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

Ο κοσμήτορας της School of Hotel and Tourism Management του Hong Kong Polytechnic University, καθηγητής Kaye Chon, επισήμανε ότι η συνεργασία αποσκοπεί στην προετοιμασία επαγγελματιών που θα διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τις μελλοντικές ανάγκες του τουριστικού κλάδου.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ DISNEY

Η σχολή αναπτύσσει επίσης συνεργασία με το University of Central Florida (UCF) για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Disney Academic Exchange, το οποίο συνδυάζει πρακτική άσκηση στη Disney και παρακολούθηση μαθημάτων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Η συνεργασία με το Glion Institute of Higher Education της Ελβετίας θα προσφέρει δυνατότητες ανταλλαγής φοιτητών, φοίτησης για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό και διδασκαλίας από επισκέπτες καθηγητές.

Μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο των σπουδών τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος.

Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Hospitality Without Borders: Educating Global Professionals» (Φιλοξενία χωρίς σύνορα: Εκπαιδεύοντας επαγγελματίες διεθνούς προσανατολισμού).

[Από αριστερά προς τα δεξιά: Dr. Michael Sperling, Vice President for Academic Affairs & Chief Academic Officer στο Culinary Institute of America (CIA) - Deniz Kucukusta, Associate Dean for Global Engagement & Student Affairs στη School of Hotel and Tourism Management στο Hong Kong Polytechnic University - Dr. Eleonora Cattaneo, Founding Dean της ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism - Tiia Mäkinen, Dean of Research, Innovation & Partnerships στο Glion Institute of Higher Education - Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)]

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων του Culinary Institute of America Michael Sperling, η αναπληρώτρια κοσμήτορας της School of Hotel and Tourism Management του Hong Kong Polytechnic University Deniz Kucukusta, η κοσμήτορας έρευνας, καινοτομίας και συνεργασιών του Glion Institute of Higher Education Tiia Mäkinen και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) Ηλίας Κικίλιας.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism θα προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα βάσει της άδειας λειτουργίας κολλεγίου που διαθέτει το American College of Greece στην Ελλάδα.

Το American University of Greece (AUG) είναι αμερικανικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, διαπιστευμένο από τη New England Commission of Higher Education (NECHE) και εξουσιοδοτημένο από την Πολιτεία της Μασαχουσέτης να απονέμει πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.

Το American College of Greece λειτουργεί ως τόπος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών του AUG στην Ελλάδα και καλύπτεται από τη διαπίστευση και την εξουσιοδότηση απονομής τίτλων σπουδών του αμερικανικού ιδρύματος.

Ο όμιλος ĒNSOFI δραστηριοποιείται στους τομείς της φιλοξενίας, της αναψυχής και της οικιστικής ανάπτυξης. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται, εκτός από την Costa Navarino στη Μεσσηνία, το The Ilisian, το NYNN και αναπτύξεις στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αποκάλυψε ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της σχολής είχε συζητηθεί πριν από αρκετά χρόνια, κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο Παιδείας.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω αυτή τη σπουδαία νέα πρωτοβουλία, την οποία είχαμε συζητήσει μαζί πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα την τιμή να υπηρετώ ως υπουργός Παιδείας. Τότε, είχαμε μια πεποίθηση που καθοδηγούσε σημαντικές πτυχές του έργου μας. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, όταν συνεργάζονται, πετυχαίνουν περισσότερα.

Σήμερα, αυτές οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά σε αυτή την αίθουσα. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ιστορία σχεδόν 150 ετών συμπράττει με έναν όμιλο που έχει δημιουργήσει ορισμένους από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς της Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου σχεδίασαν από κοινού το πρόγραμμα σπουδών.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή κρατούν ταλέντα στην Ελλάδα, προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό και δημιουργούν ευκαιρίες στην περιφέρεια», δήλωσε η υπουργός.

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Edward C. Wingenbach αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης και της έρευνας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

«Η διαρκής ηγετική θέση της Ελλάδας στη φιλοξενία εξαρτάται από την εκπαίδευση και την έρευνα που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου. Μαζί με την ĒNSOFI και τους διεθνείς συνεργάτες μας, δημιουργούμε μια σχολή της οποίας η διδασκαλία και το ακαδημαϊκό έργο θα ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στους Έλληνες φοιτητές έναν ισχυρό λόγο να επιλέξουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη φιλοξενία στη χώρα τους, προσελκύοντας παράλληλα ταλαντούχους φοιτητές και ακαδημαϊκούς από όλον τον κόσμο, ώστε να συμβάλλουν στο μέλλον της Ελλάδας», δήλωσε ο πρόεδρος του ACG.

Η αντιπρόεδρος της ĒNSOFI Μαρίνα Παπατσώνη αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού τουρισμού για την ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα.

«Φιλοδοξία της σχολής είναι να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και να συμβάλει στην καθιέρωσή της ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης στη φιλοξενία. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το American College of Greece και τους διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους της σχολής στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα συνδυάζουν τη γνώση και τις δεξιότητες με την αυθεντική φροντίδα για τους επισκέπτες και τον σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ĒNSOFI.