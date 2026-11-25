Ενα άγνωστο και μαγευτικό υποθαλάσσιο οικοσύστημα των Κυκλάδων έρχεται στην επιφάνεια μέσα από το ντοκιμαντέρ «Ζώντες λίθοι» του Στάθη Γαλαζούλα.

Η ταινία θα προβληθεί σήμερα στις 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Στις Κυκλάδες, σε βάθη όπου το φως εξασθενεί, εκτείνονται κοραλλιογενείς σχηματισμοί από ενασβεστωμένα ροδοφύκη, οι λεγόμενες «τραγάνες». Καθώς η έρευνα προχωρά στα αχαρτογράφητα τοπία του βυθού, η αφήγηση οδηγείται στον «Κακό τόπο», όπως τον ονόμασαν οι ψαράδες εξαιτίας του δύσβατου βυθού του. Πόσο «κακός» είναι, όμως, τελικά αυτός ο τόπος;

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την αποστολή του Oceanus Lab του Πανεπιστημίου Πατρών για τη χαρτογράφηση των ενασβεστωμένων ροδοφυκών στις Κυκλάδες. Πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς που, αν και μοιάζουν με πέτρες, δημιουργούν σύνθετα οικοσυστήματα και αποτελούν καταφύγιο για πλήθος θαλάσσιων ειδών. «Η ταινία αυτή με έφερε σε επαφή με ένα τοπίο άγνωστο και ένα περιβαλλοντικό θέμα, το οποίο πέραν της ομορφιάς του επιτελεί και έναν πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό σκοπό. Ελπίζω οι θεατές να απολαύσουν την ταινία και να τους προσφέρει μια νέα οπτική όσον αφορά τον βυθό των Κυκλάδων», λέει ο Στάθης Γαλαζούλας μιλώντας στην «Ε» με αφορμή την προβολή.

Συνέντευξη με τον Στάθη Γαλαζούλα

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το ντοκιμαντέρ «Ζώντες λίθοι» και τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο υποθαλάσσιο οικοσύστημα των Κυκλάδων;

Αρχικά, έγινε ένα πολύ μικρό γύρισμα με την ομάδα του Oceanus Lab για τους σχηματισμούς ενασβεστωμένων ροδοφυκών. Σε εκείνο το πολύ σύντομο γύρισμα, η διαδικασία της χαρτογράφησης του βυθού και η συνολική ατμόσφαιρα της επιστημονικής ομάδας οδήγησε αυτομάτως στην ιδέα της δημιουργίας μιας εκτενέστερης ταινίας ντοκιμαντέρ.

Πώς κινηματογραφεί κάποιος ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που πολλές φορές δεν είναι ορατό;

Τα ενασβεστωμένα ροδοφύκη ή τραγάνες έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα: βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα των 80 μέτρων και προσεγγίζονται μόνο με προηγμένα τεχνικά μέσα.

Ο βασικός υπεύθυνος της αποστολής όσον αφορά την εικόνα που χρησιμοποιούμε στο ντοκιμαντέρ ήταν ο Ξενοφών Δήμας, ο οποίος χειριζόταν το ROV - ένα υποθαλάσσιο drone, ας πούμε - το οποίο καταγράφει εικόνες από τον βυθό σε υψηλή ευκρίνεια.

Ο άλλος τρόπος προσέγγισης αυτού του υποθαλάσσιου τοπίου έγινε μέσω του Γιώργου Μαριάνου, που γνωρίζει τον βυθό εμπειρικά ψαρεύοντας εκεί από μικρό παιδί. Η ταινία φέρνει σε επαφή τους δύο αυτούς κόσμους. Από τη μία πλευρά η εμπειρική εικόνα των ψαράδων για τις τραγάνες και από την άλλη η επιστημονική οπτική του Oceanus Lab αλληλεπιδρούν εξερευνώντας το μαγικό αυτό τοπίο.

Πιστεύετε ότι το κοινό μπορεί να αλλάξει στάση μέσα από ένα ντοκιμαντέρ;

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα άγνωστο για τον βυθό των Κυκλάδων. Οπότε στην παρούσα φάση πρέπει πρώτα ο κόσμος να γνωρίσει αυτό το περιβάλλον και έπειτα να είναι ενημερωμένος σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του.

Ο καπετάνιος της αποστολής μας, Γιώργος Μαριάνος, που έχει σχέση με τη θάλασσα από μικρό παιδί, μας είχε αναφέρει ότι η συμπεριφορά του κόσμου απέναντι στη θάλασσα έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά τη ρύπανση. Εναν ρόλο σε αυτό έχει παίξει σίγουρα η εικόνα και η ενημέρωση σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οπότε θεωρώ ότι ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να αλλάξει σε έναν βαθμό τη στάση ενός ανθρώπου απέναντι σε ένα θέμα.

Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής όταν φύγει από την αίθουσα;

Οπως αναφέρεται και στην ταινία, "για να προστατεύσουμε κάτι, πρέπει αρχικά να γνωρίζουμε πού βρίσκεται". Αυτό ισχύει απόλυτα σχετικά με τη χαρτογράφηση των ενασβεστωμένων ροδοφυκών. Θέλω όταν κάποιο άτομο ακούσει για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ενασβεστωμένων ροδοφυκών, να γνωρίζει τη σημαντική προσφορά και το έργο που επιτελούν στο περιβάλλον και τη θάλασσα.

Ελπίζω κάθε άτομο που θα παρακολουθήσει την ταινία να νιώσει μέρος της επιστημονικής αποστολής και να πάρει μαζί του τις πολύχρωμες εικόνες αυτού του μοναδικού θαλάσσιου τοπίου.

~ Ο Στάθης Γαλαζούλας σπούδασε καλλιτεχνική φωτογραφία και σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας και ντοκιμαντερίστας. Ταινίες του έχουν προβληθεί από την ΕΡΤ και την COSMOTE TV, ενώ το έργο του έχει προβληθεί και βραβευτεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Εργατικό Κέντρο, οι προβολές ξεκινούν στις 3 μ.μ. με τέσσερις ταινίες μικρού μήκους: «Η σιωπή των ροδιών» (The Silence of Pomegranates) της Clara Baj, σε πανελλήνια πρεμιέρα, «Αόρατο Νήμα» (Invisible String) της Grace Pezoulas, σε διεθνή πρεμιέρα, «Στους Τόπους που Επέστρεφα» του Γιώργου Ντάλη και «Εντός Ακτίνας» των Χάρη Φράγκου και Ερμόλαου Φωτίου.

Στις 4 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Μονά Κλειδιά» του Παναγιώτη Παπουτσή, παρουσία του σκηνοθέτη, με θέμα την πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας πάλης Μαρίας Πρεβολαράκη προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στις 5 μ.μ. ακολουθεί «Το τελευταίο έλατο» των Ίωνα Ευθυμίου και Παναγιώτη Κυριακάκη, που εστιάζει στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της Πάρνηθας.

Στις 6 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία «Ηχώ από την Εσχατιά» (Echo from the Edge) της Jo Alice Kimmy, παρουσία της σκηνοθέτιδας. Στις 6.30 μ.μ. ακολουθεί το «Το νησί» (La Isla) των Karlos Alastruey και John Petrizzelli, σε παγκόσμια πρεμιέρα, παρουσία των δύο σκηνοθετών. Στις 7 μ.μ. θα προβληθεί, σε διεθνή πρεμιέρα, το «Ελαφάκι» (Fawn) της Yan Ryann Lo, παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Στις 7.30 μ.μ. ακολουθεί το ντοκιμαντέρ «Ζώντες Λίθοι» του Στάθη Γαλαζούλα, που αποκαλύπτει τον αθέατο υποθαλάσσιο κόσμο των Κυκλάδων. Στις 8.30 μ.μ. θα προβληθεί το «Bîra Sûrê – Η ανάμνηση του Σουρ» του Azad Altay, παρουσία του σκηνοθέτη, με επίκεντρο τη συλλογική μνήμη και την καταστροφή της ιστορικής συνοικίας του Σουρ.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ. στον πολυχώρο HETEROTOPIA (Κολοκοτρώνη 8 και Στοά Λόντου 1), με το live expanded cinema performance «DYSTOPIA UTOPIA» του Ισπανού συνθέτη και video artist Diego Barronal.