Με το μοντέλο Πάτρα – Πύργος ο δρόμος έως Τσακώνα: Οριστικές μελέτες και για τον Καϊάφα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Building the Future», της «Ημερησίας», ο κ. Παπανικόλας είπε ότι συντάσσονται οι οριστικές μελέτες για τα έξι χιλιόμετρα του Καϊάφα και πέταξε το μπαλάκι στην κυβέρνηση δηλώνοντας ότι η εταιρεία περιμένει να συνεχιστεί η συζήτηση για τη συνέχιση των εργασιών μέχρι την Τσακώνα.

Αναλυτικά ο κ. Παπανικόλας δήλωσε: « Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στη συνδεσιμότητα του δρόμου με τη γύρω περιοχή. Φρόντισε λοιπόν το Ελληνικό δημόσιο και έχουμε αναλάβει διάφορες πρόσθετες εργασίες που υπερβαίνουν τα 80 εκατ. ευρώ και οι οποίες θα συνεχίσουν να εκτελούνται. Μία που έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με αντιπλημμυρικά. Αυτά θα καθυστερήσουν επειδή οι αντιπλημμυρικές εργασίες χρειάζονται μελέτες, αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις και αυτές θα καθυστερήσουν λίγο. Θα γίνουν όμως σταδιακά τα δύο επόμενα τρία χρόνια. Επίσης α ολοκληρωθούν κάποιες συνδέσεις με λιμάνια όπως είναι από το κόμβο Κυλλήνης για να φτάσουμε στο λιμάνι. Εκεί θα γίνουν κάποιες διαπλατύνεις και κάποιες ασφαλτοστρώσεις στο παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητόδρομου που δεν προβλέπονταν αρχικά. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό μέρος εργασιών που θα συνεχίσουν οι κατασκευαστές μας, που είναι εκεί. Ταυτόχρονα όμως όπως σωστά είπατε είναι ενταγμένο στην Ολυμπία Οδό το Πύργος – Αλφειός, Αλφειός Καλό Νερό Τσακώνα. Και το λέω έτσι γιατί έτσι είναι στα τμήματα τα οποία μπορεί να δοθούνε στη συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι αποδείξαμε με την Πατρών – Πύργου ένα μοντέλο το οποίο είναι βιώσιμο και αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχει ένα μείγμα δεσμευτικής επένδυσης από τους μετόχους, χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, ώστε να μπορέσει το έργο να προχωρήσει και στη συνέχεια. Επομένως νομίζω αυτό είναι το μοντέλο, ότι είδαμε την Πατρών – Πύργου να το δούμε για τα υπόλοιπα 95 χιλιόμετρα μέχρι να ολοκληρωθεί στην Τσακώνα. Εδώ μία μικρή παρένθεση. Μία μεγάλης διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο είναι περιοχή του Καϊάφα. Όπως ξέρετε ένα από μεγαλύτερα προβλήματα ήταν το περιβαλλοντικό θέμα στην περιοχή του Καϊάφα. Εκεί κοιτάμε διάφορες λύσεις. Ηδη προχωράμε οριστικές μελέτες, είχαμε πάρει εντολή από το δημόσιο ώστε να ξαναδούμε την οριστική μελέτη, να τη βελτιστοποιήσουμε και να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις στα 6 χιλιόμετρα του Καϊάφα. Επομένως έχουν ήδη προχωρήσει κάποιες προεργασίες στο κομμάτι το μελετητικό ελπίζοντας να δούμε μια χάραξη και μια λύση που να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή ώστε το έργο να μπορέσει να συνεχίσει και περιμένουμε από τον κύριο συνομιλητή μας το δημόσιο τη συνέχεια της κουβέντας» Ο διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας παραχώρησε τη συνέντευξη στη στην εκπομπή «Building the Future», που είναι μια παραγωγή της «Ημερησίας», σε συνεργασία με το ypodomes.com και τη στήριξη του Ομίλου εταιρειών AVAX.