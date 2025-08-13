Ξεκινά το Σεπτέμβριο η παράκαμψη Γιάλοβας, με προοπτική να ολοκληρωθεί το 2027

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από την κατασκευάστρια εταιρεία “Aktor Ομιλος Εταιρειών” (συνένωση Aktor και Intrakat), έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και έχει γίνει καθαρισμός της φυτικής γης σε όλο το μήκος των 7,9 χιλιομέτρων του έργου. Στο μεταξύ, τροποποιήθηκαν κάποιες μελέτες που έπρεπε και τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή δύο τεχνικών (γεφυρών).

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί με έκπτωση 26%.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία “Aktor Ομιλος Εταιρειών” έχει αναλάβει την υλοποίηση του πιο σημαντικού οδικού έργου της Μεσσηνίας, τον άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη, που βρίσκεται σε εξέλιξη και δουλεύεται με καλούς ρυθμούς.

Το έργο της παράκαμψης Γιάλοβας που έχει συμβατική προθεσμία 24 μηνών, αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού (Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη) και την κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μ., με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χλμ. με τα συνοδά της έργα (ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).

Ο κύριος του έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.150.000 ευρώ. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας και θα αφορά στα εξής: Ισόπεδος κόμβος μορφής κυκλικής στη ΧΘ 1+100. Σύνολο του παράπλευρου δικτύου και κάθετες οδοί. Διευθέτηση χειμάρρων (ρέματα Ξερολάγκαδο, Γιανούζαγα και Ξεριά).

Γ.Σ.