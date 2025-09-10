Εντός χρονοδιαγράμματος προχωρά το Καλαμάτα - Μεθώνη

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ της έγκυρης ιστοσελίδας ypodomes.com για την πορεία των εργασιών στο Καλαμάτα – Πύλος ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή οι εργασίες στο Πύλος – Μεθώνη θα ξεκινήσουν το 2026.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της ypodomes.com:

«Αυξάνεται σταδιακά ο ρυθμός στα εργοτάξια στο μεγάλο οδικό έργο Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη του μεγαλύτερου οδικού έργου που εκτελείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σήμερα λειτουργούν δύο βασικά εργοτάξια του αναδόχου στις περιοχές μεταξύ Ανάληψης – Βελίκας και προς Καλλιθέα – Κυνηγού. Τα βασικά ζητήμα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ανασκαφών και οριστικών μελετών έχουν διευθετηθεί και το έργο φαίνεται πως αρχίζει και “γκαζώνει”.

Στο πρώτο εργοτάξιο τρέχουν τα έργα στο τμήμα από το Ασπρόχωμα μέχρι τη Μεσσήνη όπου δουλεύεται και η παράκαμψη της αλλά και η παράκαμψη της Βέλικας. Τους επόμενους μήνες εκτιμάται πως θα ξεκινήσει και η νέα γέφυρα στον Πάμισο, μήκους 150 μέτρων.

Έργα έχουν ξεκινήσει έργα στου ισόπεδους κόμβους: ΙΚ3 – κόμβος Κυνηγού, ΙΚ4 – κόμβος Στενωσιάς και ΙΚ6 – Σουληνάρι. Παράλληλα έχουμε έργα σε γέφυρες στις στροφές πριν την Πύλο, μετά τη διασταύρωση προς Πύλα και Μπαλοδημέικα.

Η μεγαλύτερη όλων είναι η λεγόμενη Γ2, μήκους 230 μέτρων. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί τα ακρόβαθρα και οι τοίχοι αντιστήριξης προς Καλαμάτα κι έχει ξεκινήσει το μεσόβαθρο και η αναρρίχηση.

Ακολουθεί η γέφυρα “Γ3” μήκους 202 μέτρων, στην οποία έχει ξεκινήσει η θεμελίωση των φρεατοπασσάλων.

Τέλος στη γέφυρα “Γ1” μήκους 190 μέτρων, πραγματοποιείται εκσκαφή φρέατος σε βάθος 16 μέτρων, ενώ ξεκινά και η σκυροδέτηση.

Αυτή την εποχή εκτελούνται χωματουργικές εργασίες στην περιοχή Καζάρμα, στον δρόμο Καζάρμα-Χαραυγή που αποτελεί νέα χάραξη.

Σε εξέλιξη είναι επίσης έργα για κάτω διαβάσεις και οχετούς που αποτελούν έργα κυρίως κάτω από την κατασκευή του δρόμου.

Σε δεύτερο χρόνο θα εκκινήσουν εργασίες στο τμήμα Πύλος-Μεθώνη

Εδώ και αρκετούς μήνες, ο Όμιλος AKTOR έχει στήσει εργοτάξια σε διάφορες θέσεις, έχοντας ξεκινήσει γενικές εκσκαφές και την κατασκευή των πρώτων τεχνικών έργων, όπως κάτω διαβάσεις, οχετούς, ορύγματα, διανοίξεις αρτηριών, φρέατα, μεσόβαθρα και ακρόβαθρα γεφυρών κτλ., σε μεγάλη έκταση του έργου. Παράλληλα, έχουν ήδη εκπονηθεί πολλές μελέτες, ενώ άλλες είναι σε φάση έγκρισής και όσο προχωρούν οι απαλλοτριώσεις των εκτάσεων του έργου τόσο θα αναπτύσσονται ακόμη περισσότερα εργοτάξια.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, ύψους 239,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευαστεί νέος σύγχρονος οδικός άξονας συνολικού μήκους 49 χλμ., που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη – δύο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Ειδικότερα, αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος οδικός άξονας σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, με αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας και μειωμένους χρόνους μετακίνησης, παρέχοντας βελτιωμένη πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καλύτερη οδική σύνδεση με τη Μεσσήνη, τον αυτοκινητόδρομο Μορέα, το νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, καθώς και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών έργων, όπως κοιλαδογέφυρες μεγάλου ύψους και μήκους, πολλούς ισόπεδους κόμβους (Roundabout) για τη σύνδεση του έργου με την Καλαμάτα, τον αυτοκινητόδρομο «Μορέα», το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη Μεσσήνη (η οποία θα παρακάμπτεται από διαδρομή 4 χλμ.) και τους οικισμούς που διασχίζει το έργο, έναν μεγάλο ανισόπεδο κόμβο που θα το συνδέει με την Κορώνη, πλήθος κάτω διαβάσεων και αρκετές γέφυρες κ.α. Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια.

Ανάδοχος των έργων είναι η AKTOR GROUP. Το έργο που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2023 έχει 4 χρόνια υλοποίησης των έργων κατασκευής του άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη. Η ολοκλήρωση του λόγω των απαλλοτριώσεων τοποθετείται το 2028.

Το κόστος του έργου όπως αυτό εγγράφεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών είναι 311,23 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση σχεδόν 50 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη.

Τα πρώτα χιλιόμετρα αφορούν ανακατασκευή του υφιστάμενου άξονα ενώ τα περισσότερα χιλιόμετρα αφορούν στην δημιουργία νέου δρόμου.

Η κατασκευή – αναβάθμιση του άξονα μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 χρόνια.

Ο άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη είναι η φυσική συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Μορέα.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του ο οδηγός θα μπορεί να φτάνει σε 2 ώρες και 30 λεπτά στην περιοχή της Πύλου και σε περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά στην περιοχή της Μεθώνης.

Τα χαρακτηριστικά του νέου άξονα δεν θα είναι κλειστού αυτοκινητόδρομου (δηλαδή με ανισόπεδους κόμβους). Ο νέος δρόμος θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή με πιο ήπια χαρακτηριστικά και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει συνολικό μήκος 48,7 Km. Τα τρία τμήματα του έργου είναι: το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος που έχει μήκος 16,4 Km, το τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος έχει μήκος 25,7 Km και το τμήμα Πύλος – Μεθώνη που έχει μήκος 7,9 Km».